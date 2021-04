El Carrusel de la Sierra y su impacto cultural

El Carrusel de la Sierra "se trata de un proyecto que tengo junto a mi novia, Mirna Ozuna, y es algo que arrancamos juntos y lo estamos llevando adelante con mucha felicidad", le contó el payaso Tony Fratello a El Marplatense.

Ubicado, como su nombre lo indica, en Sierra de Los Padres es un pequeño emprendimiento, donde la recreación, la cultura, el arte y el sano esparcimiento todavía están vigentes.

Además de la calesita, que fue reinaugurada en diciembre tras la restauración y aporte de los vecinos, en el lugar funciona una biblioteca gratuita de cuentos y lectura infantil en general. También hay una sección donde los niños pueden dibujar con tizas, interviniendo el espacio físico del Carrusel y a su vez se brindan hojas y crayones gratis para que los más pequeños puedan dibujar y expresarse en las artes plásticas.

"También tenemos una 'Rayuela', que obviamente es para que jueguen tanto chicos como grandes, como así también un escenario donde hemos realizado talleres literarios, cuentacuentos y canciones, taller de circo, taller de yoga para niños, espectáculos de música en vivo de vecinos de la sierra y construcción de barriletes, entre otras actividades", agregó Tony Fratello.

"Es un proyecto de todo el año que estamos trabajando de lunes a domingo de 15.30 a 19, y luego cambiaremos un poco mas temprano de 15 a 18, porque se nos viene el invierno", contó Santiago Foresi, quien le da vida a Tony.

"Debido a la Fase 3 estamos trabajando con grupos reducidos, con todos los protocolos sanitarios para cuidarnos. Hemos tenido una temporada exitosa, con mucha afluencia de público, continuando ahora en otoño con menos público lógicamente, con más gente local, quienes han recibido muy bien al proyecto y lo apoyan", comentó.

En referencia a la continuidad de la visibilización del proyecto "a través de mi gestión y de la buena voluntad de los concejales del Concejo Deliberante de Mar del Plata, se logró declarar de interés para el HCD al Carrusel de la Sierra, como proyecto recreativo y cultural para la comunidad de Sierra de los Padres", enfatizó.

"A su vez también a través de una nota que envié a la secretaría de Cultura, a cargo de Carlos Balmaceda, solicité que se declare de interés cultural, a lo que me respondieron que no, porque no es un evento en particular sino que tiene una actividad constante, aunque de todas maneras me dieron un aval de interés cultural a lo que es el proyecto del Carrusel de la Sierra, por el impacto que genera en la comunidad y demás", sostuvo Foresi.

Orgulloso por lo obtenido, subrayó que "realmente estamos muy contentos de que estas cosas hayan ido saliendo, ya que son reconocimientos para que podamos seguir visualizando el proyecto a nivel local".