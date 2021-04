Facundo Ledesma: "Con pasitos cortos voy cambiando el rumbo de mi vida"

Facundo Ledesma es piloto de TC Pista Mouras. Nació en Capital Federal, precisamente en Floresta y vive en Mar del Plata desde hace 10 años.

Jugó al rugby de los 4 a los 18 años en el Club San Cirano de Villa Celina, Buenos Aires, llegando a debutar en el plantel superior. Según me cuenta, gracias a esto, tuvo una infancia muy linda, muchos viajes con el equipo y un sinfín de anécdotas. Actualmente en los encuentros con sus amigos de aquella época aparecen comentarios del tipo: siempre fuiste un apasionado por los fierros.

Pasó por el Karting categoría Master, por el TC 2000 del Atlantico, corrió en la Copa Bora, en el TC Río Platense y hoy día la pelea compitiendo en el TC Pista Mouras a nivel nacional. En una entrada a boxes para seguir en carrera, se atrevió a dividir por letras, su +CHANCE

+ = Tu lado más positivo / Mi lado positivo es que siempre estoy con ganas y soy perseverante para ir detrás de lo que me propongo.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Jugué al rugby desde muy chico, pero siempre con mi viejo y mi hermano no nos perdíamos ninguna carrera de autos. Me encantaban. A los 20 tuve la posibilidad de subirme a un auto de competición y es el día de hoy que no sé cómo explicar lo que siento al manejar. Estaba tapada pero hoy te puedo decir y confirmar que competir manejando es mi pasión.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Quiero seguir creciendo profesionalmente, continuar aprendiendo y dejar un mensaje para que todos sepan que en la vida los sueños -y más si tenes una pasión- es pelear por ellos todos los días . No es fácil pero no hay que quedarse con la duda de qué hubiese pasado .

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Con pasitos cortos voy cambiando el rumbo de mi vida pero siempre con criterio y con los pies sobre la tierra.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca diría que si a otras costumbres que -para mi gusto- no forman una infancia de calidad y tampoco nutren la vida (lo dejo a criterio del que lo lea).

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Con el tesorito que me dio la vida: mi hijo y las carreras de autos.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Lo mismo. Quizá arrancar a los 4 años a correr, jaja!!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.