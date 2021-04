El Municipio defiende la presencialidad en Mar del Plata: "Menos del 4% de las burbujas fueron aisladas"

Tras el comunicado sobre la suspensión de las clases presenciales emitido por el Bloque Gremial de Educación de General Pueyrredon, del que forma parte, la Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires confirmó el pedido no sólo al Municipio sino también a la Provincia.

Ante esta situación, el Jefe de Gabinete de General Pueyrredon, Alejandro Rabinovich respondió que "hubo menos del 4%, entre las escuelas municipales y provinciales, las que tuvieron algún tipo de burbujas aisladas. También hay que ver cuánto aumentó el uso del transporte público y no sucedió a partir del comienzo de clases".

"Es un número pequeño. Es posible que en sectores del AMBA aumente el uso de transporte público, pero no son números que nosotros tengamos reflejados en la ciudad. Es decir, no aumentó la contagiosidad en las burbujas ni la utilización del transporte público, por lo que sostenemos que no es ahí el motivo de aumento de casos", detalló el funcionario en diálogo con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

"El incumplimiento de los protocolos, las reuniones sociales y las fiestas clandestinas son los motivos de mayor contagiosidad de la ciudad. Los docentes, padres y alumnos están cumpliendo los protocolos. Los comercios también lo hacen", aclaró.

Igualmente, Rabonovich insistió en que "lo que hay que trabajar es tener la claridad y los datos sobre la mesa. La Provincia determinó que Mar del Plata bajaba de Fase 4 a Fase 3. Lo que se hace es revisar cuál fue el resultado de los últimos 14 días. Estamos en el proceso de 8 días en el que bajamos de Fase analizando cómo están los números, en una meseta alta de 330 casos diarios, pero lo que hay que ver es que a partir de las restricciones que dispuso la Provincia la semana pasada, tomarlas hasta el martes que viene y ver cuál es el resultado en el sistema sanitario".

Entre las medidas adoptadas, el Jefe de Gabinete describió que fueron "restringir los comercios a las 20, la gastronomía cerrar a las 23 y que no haya circulación a partir de las 00. Continúa la presencialidad, revisando cuál es la contagiosidad en las burbujas y cuánto repercuten las clases presenciales. El martes veremos en qué posición estamos".

Respecto al reclamo de los gremios docentes, el funcionario sostuvo que "lo que tenemos que hacer es tomar el mapa de la situación en Mar del Plata y hablarlo con los sanitaristas de la Provincia. Los gremios pueden tener un pedido que puede ser válido, como puede ser el de los gastronómicos también. Cada sector puede tener su pedido".

"Tiene que haber una cuestión de previsión. Si la Provincia propone un seguimiento cada 14 días hay que tener claro los parámetros para la baja de Fases. La información que pasamos, que es la que tiene la Provincia, es la que se debe tener en cuenta para tomar medidas, más allá de las distintas opiniones", indicó por último Rabinovich.