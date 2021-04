"Vamos a desaparecer", aseguran los productores de Eventos de Mar del Plata

Desde la Asociación de productores de Eventos (APE) aseguraron que un retroceso de fases en Mar del Plata "nos hará desaparecer" y pidieron al estado "el esfuerzo de poder ayudar al sector" que no tuvo en cuenta al personal eventual que forma parte de los Eventos.

APE es una organización que nació en Mar del Plata y reúne a los salones de fiestas, pero además a un importante cantidad de sectores que confluyen en la organización de una fiesta: cocineros, mozos, maquilladores, locutores y animadores, fotógrafos y realizaciones de video, alquiler de vajilla y de autos, indumentaria y costura.

"Nosotros pudimos abrir recién en febrero, con almuerzos y una actividad limitada establecida por el protocolo, sin bailes y con una declaración jurada de parte de quien contrata la fiesta. La gente se divierte, la pasa bien porque estamos con todos los cuidados, incluso con el uso del barbijo cuando se trasladan a los sanitarios, por ejemplo", comentó José García.

Para el titular de la Asociación, y uno de los propietarios de los salones emblemáticos de la avenida Constitución, "hoy por hoy trabajamos al 30% y un descenso al Fase 2 implica cerrar directamente los negocios".

"Por el momento estamos honrando la palabra de lo acordado en el 2020", aclaró a El Marplatense. "Estos eventos sin baile nos permite mostrarle a la gente que contrata la existencia de eventos regulados y cuidados", agregó.

García dijo que "nosotros no tenemos ayuda de parte del estado, ninguna de las ayudas que se contemplan para los trabajadores eventuales", por lo tanto "había protocolos turísticos que ayudaban a los salones culturales pero a nosotros no nos tocó, por disposición de la subsecretaría de Cultura de la Provincia".

En Mar del Plata hay 100 salones, entre los privados o de Instituciones que realizan eventos. "Si Mar del Plata baja a Fase 2 no podemos seguir", remarcó. "En estos pocos meses pudimos trabajar de acuerdo a lo acordado y que la rueda no se frene pero no queremos complicar a nadie, a la Municipalidad ni a la Provincia, solamente queremos que nos digan que podamos seguir trabajando dentro del protocolo", agregó García.

"Si Mar del Plata baja a Fase 2 la gastronomía y nosotros en particular, vamos a desaparecer", cerró el titular de APE.