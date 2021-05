Las clínicas de Mar del Plata están "saturadas"

Las clínicas privadas de Mar del Plata ya no cuentan con camas disponibles para internación de pacientes con coronavirus, según informaron diversas fuentes a El Marplatense.

El avance de la segunda ola de coronavirus en la ciudadha llevado a que se ocupen este viernes las últimas camas disponibles en las Clínicas Pueyrredon, Colón y 25 de mayo.

Asimismo, desde Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales (Fecliba) reportaron un faltante de respiradores y de espacio físico destinado a la atención de personas con coronavirus.

"La capacidad está colmada y no entran más pacientes. En muchas clínicas está peligrando la atención de los pacientes que no tienen covid y requieren una urgencia. No se puede ocupar el 100% de las camas de terapia sólo con COvid, si una persona tiene un infarto le tenemos que decir que lo pase en la casa", afirmó a El Marplatense Gustavo Elicabe, presidente de la entidad.

En esa misma línea, detalló que "los espacios covid son limitados por el tema de contagio de las demás personas, no puede una persona con covid estar internada en el mismo espacio físico de una que no".

"Generalmente ese espacio suele ser un piso, donde se internan embarazadas, personas con apendicitis, un acv, personas mayores que se les complica una enfermedad crónica, etc. Para eso se necesitan espacios separados. En este momento se destina más espacio a covid y al resto y llegamos a un momento que se saturó. Los pacientes tendrán que atenderse en el sector público o ser derivados a otra ciudad", aseveró el referente de Fecliba.

Según la información oficial brindada por el Municipio, al 30 de abril hay 71 pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva, de los cuales 46 reciben asistencia mecánica respiratoria.

El pasado 9 de abril, la Clínica Pueyrredon ya había anunciado que no contaba con camas disponibles de internación, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias locales que pidieron un "esfuerzo" a los privados para evitar que colapse el sistema sanitario.