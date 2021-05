"Si Mar del Plata retrocede a Fase 2 habrá un estallido social"

Tras la decisión del gobierno Nacional de colocar a General Pueyrredon en "alerta epidemiológica", desde los sectores de la gastronomía salieron a mostrar su posición respecto a un eventual descenso de Fase, cuando ya no queda "espalda económica".

"La situación no es la mejor, pero podemos estar trabajando en Fase 3 aunque no de la manera que nos gustaría. Realmente es un horario que perjudica a los comercios que trabajan de noche, pero por lo menos podemos ir ´puchereando´, para llevar el mango a casa y poder comer. Esta Fase sirve para ir adelante", comentó Leonardo Flotta, comerciante del sector.

"La gente se acostumbró a venir un poco más temprano. La gran mayoría hemos aprendido cómo cuidarnos y cómo cuidar al otro. Los argentinos estamos acostumbrados a la supervivencia desde la seguridad, la salud y el comercio. Por lo que creo que la gente no se relajó sino que aprendió a cómo cuidarse estando prácticamente solo", enfatizó en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Respecto a la reducción horaria actual, Flotta indicó que "no es lo mejor. Nos gustaría tener un rato más, una hora más, que es muchísimo. Si cerráramos a las 12 de la noche, cambia la situación. Peor es la situación para los empleados porque el comerciante o empresario puede vender un auto, usar ahorros, aunque a esta altura ya no hay espalda. El empleado no. De hecho, si yo decido cerrar, mis empleados tomaron la decisión de quedarse en mi comercio trabajando porque no tienen otra manera de subsistir".

Y en cuanto a la posibilidad de retroceder en el sistema de Fases, el comerciante gastronómico fue contundente: "Bajar a Fase de 2 implica cerrar antes. Por ende, un cierre total para los que tenemos un bar. Sería el fin del sector porque ya no hay espaldas para resistir. Si Mar del Plata retrocede a Fase 2 será letal y habrá un estallido social de parte de los empleados".

Respecto a los programas de ayuda por parte del Estado subrayó que "si el Estado le da una aspirina a un enfermo de cáncer, no sirve de nada. Dan el REPRO al cual no entra nadie y es muy complejo. Y es un programa para el empleado y ahí no se termina el problema porque hay que pagar alquileres, luz, gas, impuestos. Entonces, ¿cuál es la ayuda real?"

"Tratamos de aguantar achicando horarios, pero si caemos a una Fase 2 sería insostenible para muchos que estarían dispuestos a seguir trabajando igual. El empleado va a ser al que tenga que asistir porque nosotros ya no podemos porque no tenemos de dónde sacar si no nos dejan trabajar", insistió.

Por último, ante un nuevo pedido de esfuerzo por parte de las autoridades, Flotta resaltó que "es una falta de respeto total que no sigan pidiendo un esfuerzo. Lo venimos haciendo hace más de un año y para qué ¿para llegar a esto y que no haya camas ni vacunas?" se preguntó por último.