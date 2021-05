Nación colocó a Mar del Plata en alerta epidemiológico: Kicillof define la fase

Por Marcelo Marcel

El gobierno Nacional incluyó a General Pueyrredon entre los distritos catalogados como de "alerta epidemiológica" situación que se conoció en las últimas horas de este viernes y que pondría a Mar del Plata y Batán en una situación de retroceso, en caso de que lo confirme el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Pero, como desde la Provincia no emitieron una información oficial que ratificara ese rumbo todo ello hace que se vivan por estas horas "momentos de alarma". Por ahora Mar del Plata sigue en Fase 3.

En la jornada de este viernes el Ejecutivo Nacional determinó que hay cuatro categorías (Bajo riesgo, Medio riesgo, Alto riesgo y Alerta epidemiológica -ver más abajo-); si bien todavía no está definido, hay que esperar si estas categorías se corresponden con las fases que hay en la provincia de Buenos Aires.

Por el momento General Pueyrredon continúa en la fase 3, aguardando el nuevo decreto provincial sobre la ubicación de cada distrito según el esquema de fases. Bahía Blanca está en similar situación.

Ante ello, según puso saber El Marplatense, los intendentes Guillermo Montenegro y Héctor Gay intercambiaron mensajes: "Nadie nos avisó del cambio", coincidieron pasadas las 22 de este viernes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró en la tarde de este vienes que van "a adherir al decreto y a las medidas anunciadas" por el presidente Alberto Fernández, en el marco de las nuevas restricciones dispuestas esta mañana por el Ejecutivo Nacional.

"Los decretos, por la Constitución, tienen valor de ley, y vamos a respetar la ley en la Provincia", dijo el mandatario en el marco de una conferencia de prensa en La Plata, y agregó que "no hay que plantear discusiones de federalismo en medio de una crisis sanitaria".

Kicillof remarcó que la Provincia estuvo "considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados" pero remarcó que va a "respetar el DNU del Presidente" y subrayó que hay que "respetar la ley, las instituciones y democracia".

Ante esta decisión, solo se pudo observar una reacción dentro del oficialismo marplatense: el coordinador del Pro Emiliano Giri utilizó sus redes sociales para manifestar el repudio ante el eventual descenso de Fase y la decisión del gobierno Nacional.

"Por decreto, sin rigor sanitario y sin diálogo con las autoridades de la ciudad, los mismos que piden no politizar la pandemia nos quieren meter en fase 2, cerrando escuelas y terminando de fundir a los comerciantes y gastronómicos de nuestra ciudad. Nos quieren sometidos", sentenció Giri.

ZONAS DE ALERTA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS:

*Centros comerciales y shoppings.

*Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

*Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

*Restricción en ámbito educativo. Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles.

*Se prohíben los deportes grupales.

*Casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.

HORARIO DE CIERRE

GASTRONOMIA: entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

PROHIBICION DE CIRCULACION: Se prohíbe la circulación entre las 20.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. (Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.)

TRANSPORTE PUBLICO: solo para esenciales y autorizados.

La medida llegó como un "baldazo de agua fría" ya que hace pocas horas el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán había manifestado que "Mar del Plata no se asemeja a los números del AMBA", la zona de mayor conflicto sanitario del país.

Pero, los números del mes que acaba de culminar muestran que General Pueyrredon totalizó un importante número de contagios: poco más de 7600, uno de los más altos desde el inicio de la pandemia.

El Marplatense adelantó en la víspera la palabra oficial de FECLIBA que confirmó que "las clínicas privadas están saturadas" en los espacios destinados a pacientes con COVID.

"La capacidad está colmada y no entran más pacientes. En muchas clínicas está peligrando la atención de los pacientes que no tienen covid y requieren una urgencia. No se puede ocupar el 100% de las camas de terapia sólo con Covid, si una persona tiene un infarto le tenemos que decir que lo pase en la casa", afirmó a El Marplatense Gustavo Elicabe, presidente de la entidad.

Este viernes, los casos confirmados treparon a 294 y otros 12 fallecidos en Mar del Plata, lo que fortalece el promedio diario en el mes de abril.

Al día de la fecha:

- Confirmados: 53.823

- Activos: 3.453

- Recuperados: 48.747

- Fallecidos: 1.623

- Casos positivos del día: 294

- Por estudios laboratoriales: 272

- Por criterio clínico epidemiológico: 22

- Camas UTI ocupadas por diferentes patologías: 54

- Pacientes Covid en UTI: 71

- Pacientes Covid en UTI con ARM: 46

- Pacientes Covid en UTI sin ARM: 25