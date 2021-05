Yami Safdie: "Lo más importante es nunca rendirse"

Yami Safdie es una cantante de pop argentina. Nació el 20 de octubre de 1997 e inició sus estudios en canto y teatro musical a los 9 años. En su adolescencia estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera y actualmente cursa la Licenciatura en Artes Escénicas.

En 2018 protagonizó el musical You Musica Live en el Teatro Ópera de calle Corrientes, convocando a miles de adolescentes con un gran cierre en Tecnópolis frente a más de 10.000 personas. En 2019 su single No Me Digas alcanzó las 600.000 reproducciones en YouTube y los 300.000 streams en Spotify.

La artista, con 2M de seguidores en Tic Toc, aborda temáticas de género a través de sus canciones y es una experta con la guitarra, el ukelele y el piano.

Yami ya lanzó el nuevo corte de difusión de su esperado primer disco, el primer corte es Flashear, un tema para celebrar la simpleza de bailar y aprovechar el ritmo funky para dividir por letras su +CHANCE.

+ = Tu lado más positivo / Probablemente mi perseverancia y mi compromiso. Siempre digo que más allá del talento, lo más importante es nunca rendirse.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde que tengo memoria. De chiquita cantaba las canciones de las películas de Disney y siempre supe que era lo que más me gustaba en el mundo.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Apunto a llegar a cada vez más gente con mi música y dejar un mensaje en el mundo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Sí! Amo lo que hago, pero a veces la exposición genera mucho estrés, y fantaseo con irme a vivir al campo con muchos animalitos, jajaja!

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A trabajar en proyectos que vayan en contra de mis ideales. Por ejemplo, canciones con letras machistas o empresas que impliquen maltrato animal.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Sobre todo cuando compongo y me dejo fluir con la música. También cuando conecto con la naturaleza.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Sí, siendo nómade y conociendo todo el mundo.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.