El Pro marplatense criticó el paro de los municipales: "Es un disparate"

El coordinador del Pro en Mar del Plata, Emiliano Giri, criticó al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) por el paro que llevarán adelante durante la próxima semana. En ese sentido, señaló que son "privilegiados" por su situación y están "equivocados".

Tal como adelantó El Marplatense, el gremio de Gilardi oficializó una medida de fuerza por la cual se producirá un paro de actividades en las dependencias municipales por tres días.

"Los empleados municipales siguen mirandose el ombligo, están equivocados. Los vecinos del partido de General Pueyrredon están haciendo un esfuerzo descomunal para pagar las tasas que se están cobrando para poder sostener el funcionamiento del Municipio", destacó Giri en el programa Hora 12 por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, destacó que el 70% de los empleados municipales no fueron a trabajar durante la pandemia. Asimismo, señaló que son "privilegiados" porque "del 1 al 5 tienen depositado sus haberes".

"Hablá con comerciantes, gastronómicos, que tienen que cerrar, la gente de los gimnasios. Un montón de personas en la ciudad están viendo como sobreviven esta situación de crisis. Los municipales no. Que planteen en este contexto un paro que cierre como cerraron el CEMA la semana pasada cuando hay gente que tiene que hisoparse. Hay gente que vive una irrealidad, no es la realidad de miles de vecinos, que la están pasando mal. Hay que tener empatía. Me parece un disparate la postura que tienen los empleados municipales", aseveró el referente del Pro.

En este marco, concluyó: "Que en el medio de una pandemia, con una Municipalidad que estuvo prácticamente inoperativa, que planteen paros por dos puntos de diferencia, esta completamente fuera de la realidad que le toca vivir a la ciudad".