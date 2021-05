Morro criticó a la oposición: "Solamente ponen palos en la rueda"

Tras la renuncia de Alejandro Carrancio, este miércoles se confirmó la llegada de la concejal Mercedes Morro al bloque Vamos Juntos. Se trata del espacio político del intendente Guillermo Montenegro en el HCD.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, la edil explicó que "soy absolutamente peronista. A esta altura, creo ya no hay que mirar el color político sino al hombre. El intendente Montenegro ha hecho un trabajo más que aceptable, a pesar de todas las trabas. Quiero colaborar para que no haya desgorbernabilidad".

"El intendente quiso una figura como la mía, la de un peronismo sano. Aquí estoy, dispuesta a ayudar, a trabajar por y para Mar del Plata, sin internas", remarcó.

Además, dijo que "a todos los compañeros que presenten proyectos que le hagan bien a la ciudad, sin fanatismo y sin color político, los voy a acompañar como hice siempre. Cuando tengo que tomar una posición la tomo".

"Hay sectores que no lo acompañan en nada al intendente y solo ponen palos en la rueda. No es posible así, politizando todo, con la situación difícil que vivimos. Hay que tratar que las cosas se debatan con honestidad y sin chicanas. Guillermo Montenegro ha tomado muchas decisiones justas. Le dan con un palo por la cabeza todos los días y es un tipo que sale a la calle, que está en los controles", sostuvo Morro.

Y detalló que "del color político me olvido y acompaño a Guillermo Montenegro porque me parece que está haciendo un mandato correcto".

"Represento el peronismo de la doctrina que dejaron Perón y Evita. Es muy fácil ponerse la camiseta o usar su apellido. Si el día de mañana me equivoco que me hagan los reclamos a mí, a Mercedes Morro. A mí me interesa llevar adelante la doctrina", añadió.

"Iremos formando el trabajo y las decisiones que nos baje el Intendente y las inquietudes que tenga cada uno. Por ahora, es un acuerdo legislativo y una cosa que tenía que hacer. Después veré. Me parece un tipo preocupado por Mar del Playa y decidí acompañarlo", sentenció.