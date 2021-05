Recuperación de "Sirena": "Vamos a trabajar para que no se vuelva a repetir"

La escultura "Sirena", robada de una fuente en plaza San Martín a fines de abril, fue recuperada este miércoles en un operativo encabezado por la DDI y la Secretaría de Seguridad, y ya fue trasladada al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) desde el campo donde había sido hallada.

Luego de la constatación del estado general de la pieza escultórica, la directora de Restauración de Monumentos Escultóricos del Municipio, Costanza Addiechi, dialogó con El Marplatense sobre lo ocurrido y adelantó que la semana próxima será reinstalada.

"Estoy muy contenta con el resultado y quiero destacar el trabajo impecable de la DDI junto con el personal de la secretaría de Seguridad del Municipio, sumado a lo que hizo la gente de compartir la publicación del robo que visibilizó de tal modo el hecho para recuperarla", manifestó.

Además, Addiechi detalló que "fue en un campo donde había galpones con caballos y antigüedades sobre la Ruta 2. Allí la DDI encontró tierra removida, cavaron e inmediatamente encontraron la escultura envuelta en una frazada y colocada en un gran tambor de plástico azul. Cuando llegué para constatar el estado de conservación de la obra, pude notar que una parte de la cabeza estaba rota, pero nada que no pudiera ser restaurado".

En el mediodía de este jueves, la restauradora se encontraba en la fuente de la Plaza San Martín: "En el momento que me enteré que la pieza había sido encontrada, me comuniqué con el Emsur, para que podamos poner en valor la fuente y hoy comenzamos las tareas. La semana que viene probablemente la fuente estará funcionando con la escultura restituida".

"Este hecho es un punto de inflexión. Habla no sólo de la recuperación de una escultura, sino del compromiso de la ciudad y las ganas de hacer las cosas mejor y tener nuestro patrimonio cuidado, y que no se sigan perdiendo piezas. Hacía décadas que esto no pasaba y vamos a trabajar para que no se vuelva a repetir", reflexionó Addiechi.