Cómo es vivir en un epicentro de protestas

Hay distintas zonas de Mar del Plata que se convierten en puntos neurálgicos de las protestas de diferentes organizaciones, ya que se encuentran adyacentes a dependencias gubernamentales.

Vecinos de la zona del Unzué detallaron las complicaciones que se genera en el barrio a raíz de las manifestaciones que se llevan adelante en las puertas de la sede del Ministerio de Desarrollo social de la Nación.

"Estamos bastante complicados porque en esta última semana tuvimos tres manifestaciones distintas los días lunes, martes y miércoles. Muchas veces, tenemos acampes en la puerta de nuestros domicilios, y son muy seguidos", explicó Rocío Guebara, una vecina de la zona, en diálogo con El Marplatense.

Uno de los principales problemas son los ruidos, ya que "todos los días o semanas completas hay gente gritando y con bombos".

"Estamos frente a Desarrollo Social y muchas veces están en nuestra vereda, sentados en las ventanas o apoyados en las puertas. Dejando residuos, comida, arruinando las plantas. También ha ocurrido que manifestantes defecan en la entrada de edificios en la zona de Santa Cruz y 20 de Septiembre", puntualizó.

Cuando quisieron elevar alguna queja, la respuesta que recibieron es que "no se puede hacer nada". Por ello, cuestionan: "Los manifestantes protestan cuando ven vulnerados sus derechos, ahora, cuando perjudican los nuestros, nosotros no podemos hacer nada. No es cosa de un día"

"No ponemos a todos en la misma bolsa. Por ejemplo, les he pedido que se corran de mi casa y me han pedido disculpas, pero otros se burlan e insultan a los vecinos. No digo que sean todos, pero el solo hecho de que haya gente sentada en las plantas, rompiendo las cosas, ensuciando nuestra vereda o defecando en nuestros domicilios nos genera un prejuicio", puntualizó Rocío.