Cristal Albaitero: "Sigo los pasos que me impulsa el corazón"

Cristal Albaitero nació en Mar del Plata el 14 de marzo de 1976, única hija de Liliana y Rubén. Estudió en la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad de La Plata y con el titulo de Médica Pediatra, volvió a su ciudad para quedarse.

Hoy, siendo una reconocida profesional trabaja en el Hospital Materno Infantil y atiende en consultorios. El pilar que la sostiene, frente a estos momentos de zozobra sanitaria, es su familia. Está casada con Marcos Tomasi, médico clínico y es mamá de Santino y Clarita.

Sin imaginarlo, tuvo días y noches haciendo frente al avance del Covid en nuestra ciudad. Incansable con un corazón abierto hacia los niños, se toma unos minutos para dividir por letras, su +CHANCE.

+ = Tu lado más positivo / Mi lado mas positivo es siempre ser optimista, ir para adelante y a pesar de las adversidades poner la fuerza para continuar con insistencia y perseverancia.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Esta maravillosa vocación la descubrí a los 3 años entre muñecos y juguetes, siempre supe que seria medica, una forma de estar al servicio.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia adelante, sigo los pasos que me impulsa el corazón, hacia dónde deba ir todo es cómo debe ser.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Seguro que alguna vez lo pensé, pero la realidad es que estoy donde debo estar haciendo lo que debo hacer

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca diría que si a cosas que no correspondan a mis principios, ni valores. No me compra el dinero, la corrupción ni las injusticias. No podría traicionar mi esencia.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / La espiritualidad trato de incorporarla día a día, trabajarla como una forma de evolución, buscando ser mejor, mas humana, mas tolerante, equilibrada y asociarla a todo lo que hago: mi trabajo, las relaciones, en la alimentación, el cuidado del cuerpo. Existe el concepto que vincula lo espiritual con convertirse en Buda, pero creo que ser espiritual es aprender a amarse y amar más.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Claro que espero volver, me imagino que siempre quedara mucho por hacer. Continuaría trabajando en el servicio, en la asistencia, y cumpliendo los pendientes. Pediría volver con una voz maravillosa para poder cantar.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.