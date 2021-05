Crisis del Transporte: Baragiola pide que “haya equidad” con los subsidios entre el AMBA y Mar del Plata

Durante la próxima sesión, el Concejo Deliberante buscará facultar al Ejecutivo municipal a definir la nueva tarifa del boleto y prorrogar la concesión del servicio del transporte público de pasajeros, frente a la proximidad del vencimiento del contrato, que concluye el 19 de junio. Además, se tratará la declaración de emergencia del servicio en el distrito de General Pueyrredon.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, la presidenta del bloque de concejales de la UCR, Vilma Baragiola, indicó que "hay que trabajar en la posibilidad de una aumento en el boleto de colectivo, que sea acorde a la posibilidad de los usuarios y de manera progresiva".

En ese sentido, la edil enfatizó que "entendemos que si hoy hacemos la ecuación, el costo da 92 pesos y esto se debe al aumento de la inflación, a la situación de los insumos, el dólar, las paritarias y demás. En nuestro caso ya hemos solicitado 5 veces con diferentes notas a intendentes anteriores y al actual intendente que por favor equilibren el subsidio del interior de la provincia de Buenos Aires".

"Durante el año pasado llegaron alrededor de 1000 millones de pesos para el subsidio, mientras que en el AMBA recibieron 128 mil millones de pesos. El boleto en el AMBA se subsidia en un 70% y en Mar del Plata un 30%", detalló.

A su vez, analizó que "debemos buscar un equilibrio y tratar de al menos, de llevarlo al 50% del subsidio y con esa posibilidad de que no haya un aumento tan fuerte como implicaría lo que hoy da el costo estimado de 92 pesos".

Destacó que "hay que ir viendo como el intendente en una situación pandémica, como la lleva adelante el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia y demás intendentes, saca adelante el lugar donde vivimos para que todos podamos tener realmente un aire o algo distinto en lo que nos está pasando".

A renglón seguido, la edil añadió que "todos tenemos ataques de ansiedad, estamos con problemas laborales, situaciones que se nos dan de pobreza, cuestiones que realmente no son gratas con fallecidos cercanos, enfermos que quedan muy mal después de atravesar el Covid, vacunas de las cuales tenemos varias denuncias de situaciones que se han dado y no deberían haber ocurrido y demás".

Por otra parte, Baragiola consideró que "cuando desde la oposición dicen que la gestión anterior y la actual son iguales, se equivocan, porque no lo son. Cada uno tuvo lo suyo. Primero ni Arroyo gobernó en época de pandemia, ni Montenegro estuvo en el anterior gobierno gobernando en Mar del Plata, porque era Diputado Nacional".

"Hay que dejarlo que gobierne y ver que opina el vecino con la llegada de las próximas elecciones, que serán las legislativas este año. Los únicos que pueden evaluar una gestión son los vecinos con el voto y si el vecino decidió votarlo para que sea el intendente de Mar del Plata, hay que bancar, trabajar y generar diferentes acciones para poder ganar las próximas elecciones", agregó.

Para Baragiola, "no se puede todo el tiempo estar poniendo palos. Veníamos muy bien dialogando y buscando consensos. El año pasado fue realmente un año de trabajo en conjunto. Este año ya está. Estamos llegando a las elecciones entonces ya se desbarata todo".

"Empezamos con situaciones que no tienen nada que ver, se empieza a trabar a los expedientes y es algo que realmente no entiendo. La voluntad es de diálogo no es momento para andar peleándonos, en lo particular nos soy de las o los que profundizan la grieta. Trato de andar siempre con la pala para taparla y ver como podemos hacer para dialogar y sacar adelante las situaciones de la ciudad", manifestó.

E insistió que "hay que buscar un equilibrio para que Mar del Plata tenga mucho más del 30% del subsidio. Lo peor de todo es que desde el Frente de Todos tratan de pegar de forma baja, tratando de ver como hacen para desviar la discusión y lo cierto es que no se va a poder desviar".

A continuación, Baragiola redobló sus críticas contra la oposición. "Siempre he dicho que el candidato político que diga que no va a aumentar las tasas y el transporte, te miente en la cara. Porque si fuera así no tendríamos aumentos en la nafta, en los alimentos y la vestimenta. Eso el gobierno no lo puede hacer porque tiene una inflación de más del 40%, con una situación donde la pandemia agudiza toda la crisis económica", dijo.

En ese contexto, la exdiputada nacional criticó a la bancada del Frente de Todos. "Me parece que tratar de preguntar qué hicieron los intendentes y los concejales de Juntos por el Cambio por el transporte no corresponde. Ellos están metidos en el mismo barro donde tratan de meter al oficialismo, porque son los que manejan el gobierno Nacional y Provincial y son lo que tienen que gestionar para que a Mar del Plata llegue un subsidio que busque equilibrar y que el boleto no le cueste tanto al vecino", subrayó.

"Acá los falsos discursos se tienen que terminar. La gente sabe quién es quién y cuando va a votar, vota. La realidad es que hay que respetar al vecino y el voto que tenemos todos en Mar del Plata y Batán", finalizó Baragiola.