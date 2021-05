Restricción de 9 días: "Hay establecimientos gastronómicos que no van a volver a abrir"

A partir de la hora 0 de este sábado habrá un confinamiento total para gran parte del país y particularmente para Mar del Plata, y será por 9 días. Los sectores económicos acarrean grandes complicaciones desde hace ya más de un año y esta nueva medida será, en algunos casos, un golpe de nocaut.

Sin dudas hoteleros y gastronómicos se verán nuevamente afectados, más aún con la posibilidad que exista una extensión en las restricciones que este sábado entrarán en vigencia.

"Hemos tenido el Congreso anual, donde se presentaron los balances del 2019 y 2020 de manera virtual y los números son terribles, nos asustan. Lamentablemente a nivel nacional se han perdido 90 mil puestos de trabajo y 10591 establecimientos cerrados de manera definitiva. En Mar del Plata particularmente hemos perdido 1400 fuentes de trabajo y estamos muy preocupados. Debemos encontrar respuestas en un contexto en el cual es muy difícil concretar", manifestó la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Nancy Todoroff.

"Estamos pidiendo reuniones a nivel nacional porque tenemos muchos temas por solucionar. Sobre todo la ayuda del Gobierno que no está llegando y son muy pocos los establecimientos que están cobrando el REPRO", agregó en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Asimismo, la referente reiteró que "estamos convencidos que en los lugares de trabajo del sector se cumplen los protocolos y no se producen los contagios. La gente no toma conciencia y sigue juntándose en reuniones, faltan controles en el transporte y afecta directamente al trabajo. Estamos en una situación económica como nunca antes y ya hay rumores de que van a seguir cerrando establecimientos".

"Más allá de las restricciones ha bajado mucho el consumo. No hay dinero en la calle, la gente está con miedo y todo se pone sumamente difícil. Es desesperante porque no se encuentra salida", agregó.

Y particularmente sobre esta última restricción por parte del Gobierno, Todoroff indicó que "el servicio take away es mejor que tener cerrado, pero es completamente insuficiente. Estos 9 días van a traer secuelas porque hay establecimientos que no van a poder volver a abrir".

"Va a ser un golpe fuerte para el sector. Actualmente ya hay más del 50% de hoteles cerrados. Los que están abiertos tienen una ocupación mínima", concluyó.