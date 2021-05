Gastronómicos no aceptarán más días de aislamiento: abrirán el 31 de mayo

"El 31M #AbrimosSioSi", asegura el flyer que comenzaron a difundir desde la agrupación de gastronómicos unidos, ante el temor de que los nueve días de confinamiento puedan extenderse tras conocerse el DNU.

"Hay un consenso entre todos. Ya no se podía soportar este cierre de nueve días, menos se puede llegar a soportar la posibilidad que el día posterior se vuelva a generar que la actividad gastronómica quede de nuevo no habilitada", señaló Hernán Szkrohal, referente de los gastronómicos, en diálogo con El Marplatense.

En este contexto, indicó que "ante los nuevos acontecimientos que se dieron con respecto al cambio en el DNU y posibilidad que en Mar del Plata no sean necesarios dos requisitos, si no que con uno sea suficiente para entrar en la nueva manera de medirnos en lo sanitario, hay un temor generalizado en el sector que no sea nueve días".

"Adelantándonos a la posibilidad que esto pueda ocurrir, todo el sector está en estado de alerta y la decisión prácticamente tomada, de abrir el 31", concluyó Szkrohal.