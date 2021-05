Gastronómicos abren igual porque "ya no se aguanta más"

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) emitió un comunicado en el que confirmaron la decisión de abrir las puertas de los locales el próximo 31 de mayo, al cumplirse los nueve días del confinamiento estricto dictado por el Gobierno nacional.

El secretario de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Daniel Suffredini, aclaró al respecto que "el comunicado no es más que la voz de los empresarios hoteleros y gastronómicos de la ciudad, que están en una situación que ya no se aguanta más. No poder trabajar, que la ayuda es insuficiente, hace perder empresas, puestos de trabajo y se vuelve insostenibles".

"Acompañamos esta medida de estos nueve días, pero no damos para más y el 31 vamos a abrir", añadió en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

"La situación es crítica. Estamos hablando de Pymes, incluso familiares, donde la ayuda es insuficiente y sólo cubre parte de los salarios, pero están todos los gastos que se vienen absorbiendo desde hace más de un año", indicó.

Asimismo, reiteró que "pretendemos abrir a la 9 de la mañana con todos los protocolos de seguridad e higiene. Estamos convencidos que ni la gastronomía ni la hotelería contagian y está demostrado".

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de prolongar el confinamiento, sobre lo cual Suffredini advirtió que "tenemos el temor de que esto se extienda indefinidamente. Esto no ocurre solamente en Mar del Plata, porque en todo el país apoyan la medida y están generándola también. El Gobierno tendrá que dar respuestas".

En cuanto a la interacción con el Municipio, el secretario destacó que "hemos tenido diálogo permanente con el Gobierno municipal y han colaborado, hemos desarrollado los protocolos en conjunto. Vamos a encontrar un punto de consenso y lo único que necesitamos es trabajar".

"Como es nuestro sector, no hay grandes empresas atrás y la actividad se ha perdido. Hay un montón de negocios cerrados y los que están por cerrar. La ayuda estatal es insuficiente y no llega a todos por igual. Somos generadores de muchos puestos de trabajo y sostenerlo es un costo muy alto", cerró uno de los referentes de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.