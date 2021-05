Vuelve la parrilla a la calle: "Nos cansamos y el viernes salimos a cocinar en la puerta del restaurante"

"Nos cansamos y el viernes salimos a cocinar en la puerta del restaurante, Marcelo T. de Alvear, esquina Solis, para poder pagar alquiler, impuestos, empleados y servicios", anunció este jueves la parrilla Los Cardales.

Al igual que el año pasado, Esteban Rabini cocinará en la puerta de su local gastronómico y atenderá bajo la modalidad take away, "como no podemos abrir, respetamos la orden del Gobierno, y cocinaremos. No es en forma de protesta, vamos a cocinar y trabajar para poder solventar los gastos".

"El año pasado yo no puede acceder a ningún crédito. Siguieron corriendo los impuestos y servicios. Tuve que solventarlo con ahorros, cambiar un auto. Puse todo. Es imposible solventar un negocio cerrado cinco meses, sin ayuda del Gobierno", afirmó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.

"Igual, si hubiera accedido algún crédito, no hubiera podido pagarlo. La temporada fue malísima, no hubo gente, teníamos que trabajar con un local a un 50% y mil cosas. Esperemos que esto sea más corto", destacó.

"Después de los nueve días del DNU, voy a abrir las puertas y, si me dicen que se extiende durante 15 días más, lo voy a respetar siempre y cuando me ayuden a poder pagar el alquiler, los sueldos y los impuestos. No me importa nada. No puedo perder más nada de lo que perdí el año pasado", concluyó.