Comerciantes de Güemes: "Nadie compra desde la puerta"

Locales comerciales de los distintos puntos de la ciudad mantuvieron, en su mayoría, la actividad abierta. Claramente las ventas no fueron las misma debido a la prohibición de circulación de personas. Situación que se modificará a partir del lunes, pero se verá modificada en la modalidad de atención a los clientes, ya que la Fase 2 implica que no se podrá ingresar a los negocios no esenciales.

"La verdad es que no nos sirve", confió a El Marplatense, referente comercial de la calle Güemes, María de los Ángeles Liberati.

"La mayoría queremos volver a estar como antes de estos nueve días. O sea atender adentro dado que la ropa en estos días nadie compra desde la puerta", aseguró.

"Estamos tratando de sobrevivir a esta pandemia cada uno como puede. Lo que es seguro es que ningún comerciante deja de cumplir los protocolos sanitarios. Y la realidad es que no creemos que los contagios se produzcan en nuestros locales. Justamente somos los primeros en estar atentos en que todo se cumpla", aclaró la empresaria y comerciante.

"Es muy triste ver cómo nos estamos fundiendo, nuestros empleados quedándose sin trabajo y en los supermercados la gente entra sin ningún problema y compran como si nada pasara. Esto crea un descontento general muy pronunciado", remarcó Liberati.

"Si la gente no puede entrar, la recaudación es paupérrima y la semana próxima se vienen sueldos, cargas sociales, alquileres, impuestos", lamentó.