Ahora en Instagram y Facebook podes eliminar los “likes” de tus publicaciones

Era una opción que la compañía anunciaba que comenzaría a implementar a escala global hacia mediados del pasado mes de noviembre de 2019, pero que finalmente no ha sido hasta ahora, durante estos últimos días de mayo de 2021, y en mitad de una pandemia que no ha hecho más que disparar el tiempo que pasamos buceando entre las redes sociales, cuando ha pasado a estar disponible para todos los usuarios de la plataforma. Hablamos de la experiencia de vivir en un Instagram sin “likes”, en el que el contenido de las publicaciones, y no la influencia que —buscándolo o no— termina ejerciendo sobre nosotros su contador de “me gustas”, pasa a ser lo determinante en nuestra manera de consumir el contenido que se divulga a través de los perfiles de sus usuarios. Un modo de uso que ya está disponible para todas las cuentas de la plataforma, y que desde la tecnológica anuncian que en los próximos días llegará de la misma manera hasta Facebook.

“Anunciamos que todos los usuarios de Instagram y Facebook a partir de ahora tendrán la opción de ocultar el recuento público de los likes de sus cuentas, para que sean ellos quienes decidan lo que mejor les pueda funcionar”, explican desde la mismísima Facebook a través de un comunicado. “Empezamos probando ocultando los recuentos de likes para ver si así podríamos restar presión a la experiencia de uso de Instagram”. Un programa piloto del que, como resultado, “lo que escuchamos de la gente y de los expertos fue que no ver el contador de likes resultó beneficioso para algunos, y molesto para otros”. En especial “porque las personas usan los contadores de likes para hacerse una idea de lo que puede ser tendencia o mas popular”. Una disparidad de opiniones ante la que la tecnológica ha decidido responder facultando a que sean los propios usuarios los que decidan entre ambas opciones. Unos modos que ya están accesibles en todas las cuentas, junto a una batería de nuevas herramientas que permitirá filtrar los contenidos “ofensivos” y un mayor control sobre los comentarios que se vierten en las publicaciones.

Cómo ocultar los “likes” en Instagram

A partir de este momento todos los usuarios de Instagram tendrán la opción así pues de ocultar el recuento de “likes” en todas las publicaciones de su feed. Y de igual manera hacerlo de la visualización de los “likes” de las cuentas a las que siguen.

Para activar los nuevos modos, lo primero que deberemos hacer es actualizar la aplicación a su última versión disponible. Una vez hecho esto, únicamente deberemos de acceder al apartado de configuración de nuestra cuenta, para desde ahí entrar en el área de “Privacidad”, y dentro de esta en la sección “Publicaciones”. En cuyo interior encontraremos en primer lugar, bajo el epígrafe de “Likes and Views”, la opción de “Ocultar recuentos de Me gusta y reproducciones”. Una pestaña con la que, una vez activada, dejaremos de ver el contador total de “likes” de todas aquellas publicaciones de terceros de la plataforma. Donde únicamente se nos mostrarán con breves menciones de aquellas personas a las que también seguimos que le hayan dado a “Me gusta”. Lo que no impedirá que, con un sencillo click, accedemos al listado de “likes” de la publicación.

Esto con respecto a las publicaciones de terceros, pero ¿y qué ocurre si lo que queremos es ocultar los likes de nuestras propias publicaciones? Para tal caso deberemos escoger esa opción a la hora de realizar una nueva publicación, entrando en su “Configuración avanzada” y activando la opción “Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones en esta publicación” antes de publicarla. Teniendo en cualquier caso de hacerlo a posteriori, y también sobre nuestras publicaciones antiguas, entrando dentro de las opciones de cada una de las entradas y activando la opción “Ocultar recuento de Me gusta”. Modalidades que en cualquier caso son siempre reversibles.

“La gente quiere más flexibilidad, así que pensamos que sería importante que tuvieran esa opción”, destacan a este respecto desde la tecnológica, sobre unos nuevos modos de uso con los que, si así lo prefiere el usuario, “podrá concentrarse en las fotos y los vídeos que se comparten, en lugar de en la cantidad de likes que reciben las publicaciones”. Unas opciones que en cualquier caso “en las próximas semanas” llegarán igualmente a Facebook.

Mariana Lunaz Lemmi

Googlearte Marketing Digital y Redes Sociales

Instagram : @marianalunazlemmi

@googlearte