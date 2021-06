Indarte negó una persecución de Provincia contra Mar del Plata: "No me parece para nada"

La diputada provincial del Frente de Todos Débora Indarte negó este martes las denuncias de algunos sectores de Juntos por el Cambio que aseguran que hay una persecución del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires contra el Partido de General Pueyrredon.

La legisladora hizo referencia a las declaraciones de la referente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) y edil del bloque Vamos Juntos, Mercedes Morro, quien consideró que "es cruel la persecución que están haciendo contra Mar del Plata" al bajarla a Fase 2.

Según detalló Indarte, esto "no es así" y argumentó en relación al Fondo de Infraestructura Municipal, mediante el cual Provincia destinó 218 millones de pesos a la ciudad para avanzar en el plan de infraestructura que incluye luminarias para los barrios Constitución, Estrada y Los Pinares, como así también la demarcación horizontal en avenidas y calles.

"No es así. Uno lo puede fundamentar con los fondos, que la Provincia no dice dónde o cómo se tienen que ejecutar. Se los da al Intendente con toda la potestad. Podemos hablar por hablar y decir cualquier cosa o agarrar y ver si lo que estamos hablando se representa en los hechos. En este caso, no me parece para nada", manifestó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.