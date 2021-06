"Las cosas no están bien". Así de sencillo definió la situación de Mar del Plata el ex secretario de Salud de General Pueyrredon, Alejandro Ferro, quien a su vez sentenció que "a los datos oficiales del Municipio, no les creo".

Uno de los motivos de la grave situación en Mar del Plata por la pandemia, según el infectólogo, es una cuestión meramente política. "El problema es que una mitad de la política argentina y marplatense, le echa la culpa a la otra. Si hubiera la suficiente cantidad de vacunas y se hubiera vacunado al 70% de la población para tener inmunidad de rebaño, lo que se debe hacer es levantar la circulación de las personas. Por enfrentamientos e ineficiencias cruzadas estamos así", indicó.

En cuanto a la vacunación, Ferro alentó a la población para que saque turno, al detallar que "hoy por hoy sabemos que el 83% de las personas que están en terapia, no recibieron ninguna vacuna, un 10% recibieron una dosis y no hay internados con las dos dosis. Lo cual es una noticia fascinante, por lo que debe incitarse a las personas a vacunarse".

En referencia a la ocupación de camas, el médico sostuvo que "la única verdad es la realidad. Acá lo que se debe hacer es hablar con cada uno de los médicos encargados de las terapias intensivas para ver en qué número están ocupadas. Y la verdad es que están saturadas desde hace muchos días. La joven que hace 24 horas espera una cama para su padre es la realidad".

Asimismo, en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3), fue tajante al manifestar que "a los datos oficiales del Municipio, no les creo. Hace poco la secretaria de Salud salió diciendo que en Mar del Plata no había variantes del virus cuando había por todas partes. Tienen condicionamientos políticos y económicos, lamentablemente".

"El Municipio siempre ha tendido a bajarle los niveles a la pandemia por razones que pueden ser entendibles, que es lo económico. De hecho a la gente se le demostró que Mar del Plata estaba bien, que no estaban las camas saturadas y ahora ¿qué van a decir? Esto no había que minimizarlo, que es lo que se trató de hacer", cerró con contundencia Alejandro Ferro.