Para SADOP, la "vigilia por la presencialidad" busca "condicionar" a la Justicia

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) emitió un comunicado en el que cuestionan a las instituciones educativas privadas que realizan protestas por la presencialidad en las escuelas de Mar del Plata. "Es un intento de condicionar a la Justicia o simple irresponsabilidad?", apuntaron.

"Desde el SADOP observamos con profunda preocupación este tipo de iniciativas, así como la de realizar planteos judiciales para evadir la ejecución, en el ámbito educativo, de la política pública de cuidado y contención de los contagios", apuntaron en el escrito.

Desde la agrupación Padres Organizados Mar del Plata se impulsó una vigilia masiva por la presencialidad que tendrá lugar este viernes de 16 a 18 en el exterior de 40 establecimientos educativos de General Pueyrredon del ámbito privado en su mayoría, pero también público.

En este marco, detallaron que "es el momento más critico desde el punto de vista sanitario desde que comenzó la pandemia" y el cambio de face "no es una decisión caprichosa".

"En este contexto, volver a las clases virtuales tiene como principal objetivo disminuir la circulación de personas y reservar el uso del transporte público sólo para trabajadores esenciales y personas que por cuestiones impostergables deban desplazarse. En esta coyuntura no es suficiente con sostener que se aplicará el protocolo al interior de la escuela. Hoy es necesario redoblar los esfuerzos para evitar toda circunstancia que sea propicia para la propagación del virus", aseveraron.

A raíz de estas manifestaciones, desde el gremio dijeron que "ignorar las disposiciones y políticas que están diseñadas para proteger a la población, es de alguna manera vulnerar los principios republicanos de nuestra democracia, algo que no estamos dispuestos a aceptar, "como tampoco permitiremos que se priorice el interés particular sobre el colectivo, los privilegios por sobre las necesidades de los más vulnerables".

Además, anticiparon que denunciarán ante el Ministerio de Trabajo cualquier "forma de presión" que puedan ejercer las instituciones

"Instamos por el contrario a todas las comunidades a promover las acciones de cuidado y concientizar sobre importancia de la vacunación como cuestiones centrales para poder detener el nivel de contagios y poder retornar lo antes posible a las actividades presenciales. Confiamos en que la justicia no cederá ante estas maniobras que intentan condicionarla. Los antecedentes judiciales sobre planteos similares dejan en claro que no hay motivos para anteponer el interés particular por sobre una cuestión que compromete a la salud y la vida de miles de marplatenses", concluyeron.