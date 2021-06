"No hay ningún informe oficial que diga que la gastronomía es un agente de contagio"

La gastronomía se declaró en rebelión ante el descenso de Mar del Plata a Fase 2. Medida que se mantendrá hasta el 11 de junio. La misma refiere la apertura de los locales hasta las 19 y la atención vía delivery y al aire libre.

Desde el sector ya avisaron que van a mantener el desarrollo de la actividad como si estuvieran en Fase 3. Es decir: con el aforo del 30% dentro de los establecimientos y hasta las 23.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el Dr. Fernando Herrera indicó que "por segunda vez consecutiva en lo que va de la pandemia, la gastronomía se declara en protesta. Primero fue en el año 2020 donde se culminó con una acción judicial que este año repite el Gobierno de la Ciudad con cuestiones constitucionales que nosotros ya en el 2020 veníamos defendiendo para el comercio privado, la gastronomía y canchas de fútbol".

"En este caso para este año 2021 el comercio de Mar del Plata se ha declarado en protesta. A diferencia del año pasado ya las entidades sindicales y empresariales han declarado la protesta y en ese sentido han abierto los locales como si estuvieran en Fase 3, cumpliendo los protocolos como lo venían haciendo y bajo la consiga de que 'protestar no es delito'", añadió el abogado, quien representa a un grupo de comercios gastronómicos marplatenses.

Además, el letrado manifestó que "ya hay fallos de la Cámara de Casación respecto a la cuestión del protocolo Covid, protestas y cuestiones relacionadas a delitos y penas de orden federal. Casación ha establecido claramente que protestar con protocolos no es un delito".

"Esto se dio en el marco de la detención de unos abogados el año pasado en la ciudad de Buenos Aires donde fueron llevados a primera instancia con el Colegio de Abogados en contra en ese momento, queriendo imponer el artículo penal referido a cuestiones de salud, y tanto en primera instancia como en Cámara Federal y Casación declararon que la protesta cumpliendo los protocolos no es un delito, sino un derecho constitucional y no vulnera la salud, porque justamente se cumple con las medidas de prevención", resaltó.

Y destacó: "Por lo tanto en virtud de estas cuestiones es que Mar del Plata está trabajando con los protocolos de salud de Fase 3 y en eso lógicamente los estamos acompañando, para tratar de que el comercio de Mar del Plata cumpliendo con las cuestiones de salud, pueda trabajar normalmente como se venía haciendo en el marco de la pandemia, en medio de una situación extraordinaria".

Al ser consultado por las restricciones impuestas desde el gobierno Nacional y Provincial, el Dr. Herrera señaló que "en lo personal he sido muy crítico en este sentido no solo a través de los medios de comunicación sino también en las cuestiones judiciales y nunca me han podido contestar".

A continuación, subrayó que "no hay ningún informe oficial que diga que el comercio es un agente de contagio, con lo cual no podemos cerrar el comercio creyendo que eso va a mejorar la salud".

"Lo que debe mejorar es la cuestión sanitaria que cada vez es mas cara con 20 años de desinversión en la política, en las cuestiones publicas de salud. Si hoy tuviéramos camas y tuviéramos un sistema sanitario saludable, podríamos decir que no tenemos que cerrar. Hoy cerramos porque no hay camas ni en los hospitales público ni en los privados", afirmó.

Al mismo tiempo, destacó que "hace 20 años que la política dijo que el sistema sanitario está en emergencia y nunca se ha hecho nada. Ahora con la llegada de la pandemia se ha desnudando esta situación. En algún tiempo seguramente no vamos a tener patrulleros y van a declarar la emergencia de seguridad y nos van a mandar a todos adentro porque no hay patrulleros, por graficarlo de alguna manera".

"La cuarentena y el cierre comercial es solamente una máscara para tapar la desinversión en el sistema sanitario. En lo personal soy abogado de clínicas, trabajo con los médicos codo a codo, soy del sistema sanitario y estoy tratando de hacer, con los pocos recursos que se tienen en una entidad privada, lo que más se pueda", sostuvo.

Detalló que "de todas maneras son más de 20 años de desinversión y la política a decidido cerrar el comercio o algunos sectores comerciales. Todo esto lo hemos dejado planteado el año pasado en una demanda contra el Estado Nacional y Provincial y no hay ningún informe donde lo hayan podido rebatir".

"Este año lamentablemente volvemos a la protesta lamentablemente sin que el sistema sanitario del año pasado a este se haya podido prepara para enfrentar esta segunda ola", puntualizó.

En cuanto a que la aconsejaría a los comercios en medio de la situación actual con Mar del Plata en Fase 2, dijo "el temor es el peor de los sentidos que puede tener un ser humano. Lo primero que tienen que hacer es comunicarse con la entidad gremial que los nuclea e informarse sobre cuales son las cuestiones que tiene que tener en cuenta al momento de abrir".

"Se deben mantener los protocolos de salud para que no se convierta en agente de contagio y después tienen que trabajar con tranquilidad, ejercer el comercio como la constitución nos avala y tratar de mantener la salubridad mental que es la que estamos perdiendo en estos momentos tan difíciles que nos tocan", agregó.

"Principalmente la persona que abra su comercio debe colocar un cartel que diga 'abierto bajo protesta' y eso seguramente de la a permitir en el caso de que algún funcionario público quiera clausurárselo, decir que está abierto con la protesta en el marco de los derechos constitucionales, porque protestar cumpliendo los protocolos no es delito", finalizó el abogado.