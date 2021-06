Gino Renni fue internado por coronavirus pese a tener las dos dosis de la vacuna

"Estoy solo en casa, tratando de pasarla lo mejor que puedo. Me despierto ocho y pico de la mañana, levanto las persianas, me tomo un café con leche, leo el diario, prendo la computadora y me invento tareas, como ir al mercado, a la farmacia, etc...", le contó Renni a Susana Roccasalvo.

"Me cuesta y por más de que hable con amigos y amigas, el resto del día me falta salir, ir a tomar un cafecito, comer afuera. Esperemos que esto se normalice pronto", agregó.

"Extraño muchísimo actuar, cantar, mi profesión en general que es lo más lindo que hay y que en este momento tan difícil todo el mundo tenga trabajo... Uno tiene la esperanza de que en algún momento esto pase", sumó al respecto.

Y al ser consultado sobre la pérdida de su mamá, contó: "Para mí ha sido muy fuerte. Se va a cumplir un año desde que la perdí y me cuesta porque todos los días la veía o hablaba con ella... La vida es así. Por lo menos la tuve mucho tiempo. Ella vivió cien años y un mes y medio".

Fuente: Clarín