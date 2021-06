"Eso no es una enfermedad", disparó Chiche Gelblung al recién vacunado Matías Ale

Horas después de ser vacunado contra el coronavirus por sufrir una enfermedad preexistente, Matías Alé participó del programa Polémica en el Bar, pero sufrió un fuerte cruce de Chiche Gelblung, con quien días atrás había tenido otra discusión.

“El asma no es causa de vacunación. No corresponde que lo hayan vacunado, hay médicos que no tienen las dos dosis y él tiene una”, atacó sin piedad al mediático luego de enterarse cuál era la patología que sufría para considerarse de riesgo.

El protagonista, por su parte, argumentó que se anotó en la página correspondiente, esperó su turno y cuando llegó al lugar asignado justificó su enfermedad, luego de preguntarle por qué lo agredía.

“Para mí no te tendrían que haber vacunado. Voy a averiguar por qué estás vacunado. Te voy a mandar en cana”, le advirtió Gelblung y a pesar de las palabras del médico Adrián Cormillot le explicó que era un motivo suficiente el periodista aseguró que no podían desperdiciar una en “un tipo de 43 años”. “Habrá mentido”, disparó.

“Yo no quiero enojarme con Chiche, pero no es un buen mensaje el que da en relación a mi comportamiento. Yo hice todo bien, y que venga Chiche y me acuse... Yo hice todo bien, no fui y dije ‘que tal, soy Matías Alé, vacúnenme’, y la gente puede entender eso. Dudaste hasta de mi asma, boludo. Yo fui asmático toda mi vida. Estás dudando de mi salud”, expresó Alé entre lágrimas.

Por último, Gelblung se disculpó y le solicitó que "no hiciera teatro": “Lo lamento si te cagué el día. No te hagas el héroe”, concluyó.

Fuente: Filo.news