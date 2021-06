"Discriminación" por clases presenciales: impulsan la interpelación de funcionaria de Kicillof

Desde el bloque de Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que permite el regreso de clases presenciales en distritos del conurbano bonaerense y anticiparon que pedirán la presencia de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, para que explique la situación que "discrimina" a localidades como Mar del Plata.

La medida comenzará a regir este miércoles en el área metropolitana y fue anunciada por Axel Kicillof, quien argumentó que bajó el promedio diario de contagio. Según los nuevos parámetros epidemiológicos, los municipios del gran Buenos Aires registran 401 casos cada cien mil habitantes, lo que posibilita el retorno a la presencialidad escolar, que se habilita con menos de 500 casos cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, y pese a la explicación, que el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró desarrollar durante "tres horas a los intendentes de Juntos por el Cambio", la normativa recibió críticas por su "falta de claridad", y despertó el descontento de diputados, concejales, jefes comunales y de Padres Organizados.

En este sentido, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín, afirmó: "Estamos preocupados por la decisión que ha tomado el gobernador que no sigue los parámetros epidemiológicos y contradice lo que se venía llevando adelante hasta ahora. Desde Juntos por el Cambio, pregonamos la necesidad de volver a las clases de forma presencial y nos parece que esta decisión está tomada con otros criterios".

"No es una discusión de presencialidad sí o presencialidad no. Aquellos chicos que van a las escuelas, pueden tener educación y, los que no van, no porque quedó demostrado que hay un gran déficit desde el punto de vista de la conectividad. Hay un gran inconveniente por la alta cantidad de niños que están bajo la línea de pobreza", destacó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88,3.

Por otro lado, acusó al Gobierno de sacar provecho político de la situación y dijo: "Así como especulan con las vacunas, lo hacen con este tema, que son usados políticamente por el Gobierno. Presentaremos una interpelación a la ministra. Le estamos pidiendo, en el día de hoy, a la licenciada Agustina Vila para que concurra a la Cámara a dar explicaciones de cómo está la situación de educación en la provincia".

Y sentenció: "No hay un plan en la provincia de Buenos Aires. La educación no está adentro de la agenda del Gobernador. No estamos de acuerdo como se está llevando adelante. Hay un problema en el sistema de aprendizaje, no está contemplado el recupero de los aprendizajes a los niños y esta decisión que cambio los criterios sin ninguna evidencia y prolonga la presencialidad en algunos distritos y en otros no".

En relación a este último punto, concluyó: "Lo tendrá que explicar la ministra ante la Cámara de Diputados, o mismo el Gobernador o el jefe de Gabinete, porque esto es inentendible. Tiene que ver con el año electoral. Preocupa que se tomen este tipo de decisiones en base a encuestas. En algunos distritos sí y en otro no. Acá se inician las clases y en Mar del Plata no".