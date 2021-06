Paul McCartney cumple años y te dejamos datos curiosos de su vida

James Paul McCartney nació un 18 de junio de 1942 y su destino era convertirse en uno de los músicos más prestigiosos y talentosos que dio la escena musical. Y además, claro fue uno de los fabulosos Beatles, la banda que para muchos inventó todo y que marcó toda una generación.

En el día de hoy, Sir Paul McCartney está cumpliendo 79 años, y te traemos algunos datos, que tal vez, no conocías, de este gran artista que no solo compone, canta, actúa, pinta, escribe, es activista por los derechos de los animales, y toca una gran variedad de instrumentos sin haber leído nunca una partitura. Sino que además, es parte de la historia viva del rock Británico.

Estuvo detenido por incendiar un preservativo

Este acontecimiento se dio en 1960, poco después de que las autoridades alemanas pidieran a los Beatles abandonar el país. La noticia la dio a conocer Pete Best, el primer baterista de la banda, quien aseguró que él y McCartney habrían intentado utilizar el preservativo como una lámpara.

Los músicos fueron arrestados y acusados de provocar un incendio. Ellos pasaron un par de horas en la cárcel antes de tomar un vuelo para regresar a Inglaterra.

Fue testigo presencial de los ataques del 11 de septiembre

McCartney estaba en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Según el portal The Hollywood Reporter, el músico contó que desde la ventana de la sala de espera se podía ver las torres gemelas, por lo que observó el momento en el que el segundo avión secuestrado impactó la edificación.

Paul dijo que luego de bajarse del avión, fue directo a pedirse un trago.

Es un detective honorario de la policía de Nueva York

Seis semanas después de los ataques terroristas a Nueva York, McCartney ofreció un concierto en Madison Square Garden. Además de haber donado todas las ganancias del evento a la Fundación Robin Hood, la finalidad de este fue rendir un homenaje a quienes sirvieron el día de los ataques y a sus familias.

Alrededor de 60 celebridades participaron en este concierto. McCartney interpretó los temas I’m Down, Lonely Road, From a Lover to a Friend, Yesterday, Let it Be y Freedom, que fue escrita por el músico después de los ataques. Por su contribución, la policía de Nueva York lo nombró detective honorario.

No logró entrar al coro de su iglesia

A los 11 años, McCartney audicionó para formar parte del coro de la Catedral de Liverpoool, pero Ronald Woan, el director de la agrupación, le negó el ingreso. En el 2008, Woan aseguró al portal Daily Mail que le hizo un “favor” a McCartney al no dejarlo ingresar, pues de haberlo hecho, él habría terminado como profesor de música en un conservatorio.

Su certificado de nacimiento fue vendido por más de USD 20.000

En 1990, Brian Taylor, un fanático de los Beatles de 26 años, pagó USD 21 285 para obtener el certificado de nacimiento del músico. Este valor incluye el costo original del certificado (USD 18 000) y los impuestos.

Taylor logró vencer a otros dos aspirantes. El documento auténtico llegó a los Estados Unidos gracias a la madrastra de McCartney quien, según un artículo del diario The New York Times lo habría vendido a un inversionista estadounidense por un valor desconocido.

Fue el último de los Beatles en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Luego de varios años de trayectoria musical, en febrero del 2012, McCartney recibió finalmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento está ubicado frente al edificio de Capitol Records junto a los de los otros tres miembros de Los Beatles.

Como agrupación, Los Beatles obtuvieron su estrella en 1998, más de 25 años después de su separación. John Lennon y George Harrison recibieron las suyas en 1980 y 2001 respectivamente; mientras que Ringo Starr obtuvo su estrella en el 2010.

Es el músico más exitoso, según el libro de récords Guinnes

En el 2009, la organización Guinnes World Records otorgó a Paul el título del compositor más exitoso de todos los tiempos, por ser autor o coescrito de 188 canciones que se mantuvieron en las listas de temas más populares del Reino Unido. De estas 91 llegaron al ‘top 10’ y 33 al número 1.

No sabe leer partituras, a pesar de ser un gran compositor e instrumentista

Nunca fue capaz de leer una notación musical; siempre compone y toca de oído.

Colecciona monedas; es un hobby que comenzó de una manera particular: juntando los centavos que les arrojaba el público en los primeros conciertos de Los Beatles.

Muchas de sus canciones son inspiradas en John Lennon

Ha escrito muchas canciones en honor de su amigo John Lennon, entre las que incluyen: ‘Dear boy’, ‘Too many people’, ‘Dear Friend’, ‘Let me roll it’ y ‘Here today’.

Una marca de adolescente

Un día después de la Navidad , Paul Mc Cartney quiso visitar a su familia en Liverpool y lo que logró es que tuvo un accidente con su moto. Se cayó de ella y se rompió un diente entero, Más una herida por encima del labio superior que le dejó una cicatriz.

Brian Epstein contó el accidente:"Paul pensó que nadie notaría el corte , ya que era pequeño. Le dije tres veces que debería hacer algo al respecto. Está en un lugar donde no hay terminaciones nerviosas, por lo que no hay dolor. Paul me aseguró que le taponarían el diente, pero, lamentablemente, no lo hizo . ¿Podría tener miedo del dentista? En mi opinión, simplemente ,si".

