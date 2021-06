Analia Forti: "Mi propósito está en el acompañamiento del otro en su sufrimiento existencial"

Analia Forti nació en 1972 justamente el día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, con el sol en acuario, la luna en capricornio y el ascendente es piscis.

Primera hija mujer, anhelada por su padre, que siendo un gran lector le transmitió el amor por los libros, la lectura y la escritura. Es Licenciada en Ciencias para la Familia, Consultora Psicológica especializada en Logoterapia, Mediadora Familiar y Escritora.

Estudió Derecho pero descubrió que su interés no era brindar ayuda desde el establecimiento de justicia sino asistir a las personas brindándoles recursos para su desarrollo personal, acompañarlas en el dolor y facilitar el fortalecimiento de las familias para transitar las diversas etapas del ciclo vital, siendo un instrumento de orientación para la resolución de conflictos.

El consultorio es el espacio que aloja su ser profesional y a cada ser humano que asiste en busca de ayuda. Desde allí me da un lugar y acepta mi invitación de dividir por letras, su +CHANCE.

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo es la capacidad de ver el potencial en cada persona más allá de sus condicionamientos o circunstancias.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / La vocación se despierta en mi época de estudiante de Derecho, cuando ya finalizando la carrera y en un proceso psicoterapéutico descubro que mi interés estaba en ayudar, escuchar y acompañar a otros en las dificultades que transitaban en su vida. Era más importante para mí escuchar y ayudar a mis compañeros de la facultad en sus circunstancias personales de vida, que los contenidos de las leyes o de los fallos. Ahí descubrí que había tomado el camino equivocado porque mi propósito y aquello en lo que encontraba sentido para mi vida no estaba en el ejercicio del derecho sino en el acompañamiento del otro en su sufrimiento existencial.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia la búsqueda del sentido que es lo que nos permite salir de la pobreza espiritual. Hacia el sentido de propósito en cada situación de nuestra vida para afrontarla con actitud y valor.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, nunca pensé en dejar todo lo que construí desde el deseo de sentido porque es donde encontré mi propósito de vida. Sí he pensado en cambiar de lugar de residencia y fantaseo con vivir en un lugar cerca del mar y me imagino escribiendo allí, porque adoro la sensación de estar en contacto con su movimiento incesante y su cadencia serena y bravía como la vida misma.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca jamás le diría que Si a la renuncia a mi autorespeto.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Conecto con mi dimensión espiritual distinguiendo lo que es esencial de lo que no lo es, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, enfocándome en encarnar en actos concretos ciertos valores actitudinales como la valentía y el coraje para afrontar la adversidad que la vida me imponga con sus circunstancias.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No espero volver en otra vida. Espero que mi espíritu descanse en paz cuando sea el tiempo, habiendo vivido una vida con sentido y de manera responsable, decidiendo en cada situación lo que considerara valioso para mi propósito en esta vida que me fue donada.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.