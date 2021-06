Le robaron por tercera vez en el año: "Estoy cansada de agradecer que no nos mataron"

Un comercio ubicado en Las Heras y Almirante Brown, atendido por una madre joven, que en ocasiones debe hacerlo con sus hijos, sufrió durante este domingo el tercer robo del año, luego de que en marzo apuntaran a su bebé con un arma en el pecho.

El hecho ocurrió en la madrugada del Día del Padre cuando delincuentes ingresaran por la "ventanita" en la cual atiende después de los múltiples hechos de inseguridad de los que ha sido víctima. "Por las cámaras vimos que uno entró por ahí y el otro espero afuera", sostuvo Yamila, dueña del kiosco.

"No puede ser que estuvo quince minutos adentro del local y no pasó ni un patrullero. Salieron con una bolsa gigante llena de cigarrillos. No se puede trabajar así. Estoy cansa de que me roben a mí. Parece que tenés que salir a robar. Ya no tengo ganas de seguir. Hace cuatro meses que laburo para los delincuentes. No me puedo recuperar de este robo", afirmó.

Los otros dos robos ocurrieron a comienzos de este año y, en ambos casos, había personas trabajando. En marzo, ingresaron, apuntaron a uno de sus hijos, de entonces ocho meses, con un arma y se llevaron dinero. Unos días después, a las cuatro de la tarde, volvieron a asaltarla.

"La primera vez le pusieron la pistola a mi hijo, la segunda vez agarraron a la empleada, la tercera vez no había nadie. Estoy cansada de agradecer que no me hicieron nada, que no nos mataron. Quiero agradecer venir a trabajar y que fue un día productivo, que vendí bien", lamentó.