La referente de Padres Organizados, Mónica Lence, analizó el regreso de General Pueyrredon a Fase 3 y, por ende, a la presencialidad en las escuelas de General Pueyrredon.

"Nunca terminamos de sentir satisfacción completa ni el año pasado ni ahora porque todo lo que dicen no lo hacen, acomodan las cosas y las desacomodan y cambian las reglas del juego", criticó respecto de este año y medio, en torno a la educación escolar y las decisiones políticas.

Asimismo, Lence detalló: "Empezamos con una preocupación tremenda con el tema de los retrasos que estaban sufriendo los chico en todos los sentidos y la intención era volver a las aulas y apuntalar ese tema. Fue pasando el tiempo y observamos que el plan jurisdiccional era ridículo e impracticable. Este año empezaron las clases en una modalidad extraña, muchas escuelas ni empezaron, ahora van a iniciar, pero no todas porque hay problemas de infraestructura gravísimos".

"Empiezan la presencialidad como ellos quieren y lo que queremos que haya clases todos los días, para todos los chicos, en todas las escuelas. No vamos a desaparecer hasta que eso pase", añadió en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En cuanto a la modalidad en que retornaría la presencialidad, la referente de Padres Organizados y también docente, sostuvo que "es un chino. Si hay protocolos que se respetan a rajatabla, no hay ninguna razón para que haya una semana sí y otra no o para que las suspendan. No sabemos por qué y deben revisarse todas estas indicaciones".

"Los chicos son los principales damnificados, a ellos les robaron los espacios, los amigos, los aprendizajes, los hicieron atrasar. Es cualquier cosa lo que les hicieron", agregó.

Y cerró: "Que vuelvan las clases no va a solucionar nada porque van a quedar secuelas de esto. Vamos a necesitar años en recomponer esas cosas. Todo cambió y por eso vamos a seguir luchando".