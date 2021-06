Gastón Recondo lanzó una polémica frase contra los swingers: "Son unos degenerados"

Al inicio de Polémica en el Bar, Coco Sily sorprendió a sus compañeros al revelar que encontró después de muchos años al amor de su vida. Fue ahí cuando les planteó a sus compañeros de elenco, que dicha mujer no solo le devolvió la esperanza en el amor sino que lo encausó nuevamente en el camino del deseo sexual.

Con la atención de todos en la mesa, además agregó que su novia es organizadora de uno de los grupos más antiguos de swinger del país. Y aprovechó la sorpresa de todos para propiciarle un chiste a su compañero, Gastón Recondo: "Me dijo que a vos te conoce; fue maquilladora en TyC Sports".

"¡Estoy pensando quién es!", respondió Gastón mientras que Matías Alé afirmaba: "Yo soy el quinto elemento".

"Una cosa es ir de quinto elemento como vas vos, o de esos grupitos de cancheritos que van de a tres. Muchos van al swinger con parejas que no aman, parejas circunstanciales", retrucó Coco Sily.

"Yo estoy hablando del amor de mi vida, encuentro el amor de mi vida y ella me dice que no puede dejar de practicar eso, que me quiere sumar", siguió Coco.

A lo que Recondo respondió enérgico: "¡Es degenerada! Es una degenerada. Los swinger son degenerados. No digo delincuentes, digo degenerados. ¿Cómo vas a disfrutar de que tu pareja esté teniendo sexo con otro? ¡Eso es de degenerado! Si vos disfrutás y te da placer ver a tu pareja en la cama con otra persona sos un degenerado. Después no digo que sea lindo o feo, pero sos un degenerado, hay dos cables que se te cruzaron acá", cerró frente a la risa de sus compañeros.

Fuente: Filo.news