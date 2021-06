Entradera en Termas Huinco: "Me pidieron que me callara o me pegaban un tiro"

Luego del hecho ocurrido en una vivienda de Azopardo al 4100, del barrio Termas Huinco, donde un hombre de 47 años y su esposa fueron sorprendidos por tres delincuentes armados (uno de ellos menor de edad), quienes intentaron realizar una entradera, un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en las últimas horas, en el mismo barrio.

"De un momento a otro ingresaron a mi casa dos personas armadas, con mucha violencia pateando las puertas, una de las cuales se abalanzó sobre mi hija y la otra sobre mi", manifestó Nina, víctima y propietaria de la vivienda, en declaraciones a El Marplatense.

"Por suerte a nosotras no nos tocaron, no nos hicieron nada, solo nos amenazaron porque ante la situación yo me puse a gritar, por lo que me pidieron que me callara o me pegaban un tiro", relató.

"Después ingresaron a la pieza donde revisaron todo y al no encontrar nada, se fueron. En un primer momento les dije que la única plata que tenía era la que estaba en la billetera arriba de la mesa, pero finalmente revolvieron toda la pieza y no se la llevaron. Solo se llevaron el morral donde tenía toda mi documentación, con las credenciales de IOMA que las necesito urgente por un estudio que debo realizarme", señaló Nina.

En referencia a la seguridad en el barrio, "veníamos tranquilos, pero desde hace un tiempo se ha puesto muy inseguro. A raíz de lo que me ocurrió, hablando con otros vecinos, también me manifestaron que habían sido victimas de distintos robos o hechos de inseguridad", aseguró.

"Los patrulleros de noche suelen pasar, pero los delincuentes están a la expectativa de en que momento actuar, de acuerdo al movimiento del barrio y las calles", concluyó Nina.