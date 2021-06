Exigen la clausura de una cervecería sin habilitación: "Es una irregularidad atrás de otra"

Vecinos del barrio San Carlos volvieron a exigir este martes la clausura de una cervecería ubicada en Olavarría 4751 que trabaja sin habilitación desde el año pasado. Según indicaron, el establecimiento incumple los protocolos para la gastronomía en el marco de la pandemia, realiza espectáculos fuera de norma y genera ruidos molestos.

El local, que tiene una fábrica de cerveza en la parte posterior, funciona allí desde 2017, pero la preocupación de quienes viven alrededor se acrecentó en marzo del año pasado porque también incumplen con el aforo para este tipo de comercios y provocan amontonamientos de personas, muchas de las que se reúnen en la vereda "sin barbijo".

"Esta cervecería abrió en el 2017 con un montón de irregularidades y, desde entonces, tanto al lindero como al co-lindero, nos pusieron unos ventanales que hacemos de cuenta que tenemos a la gente adentro de casa. Esta semana cerró, pero están trabajando con una habilitación vencida desde noviembre, que era para 27 personas. Es una fábrica de cervezas y adelante está el local. Ahora, con la pandemia, lo máximo que pueden ingresar son 14, aunque, es impresionante la cantidad de gente que viene y los ruidos molestos", afirmó Laura Ariznavarreta, vecina.

La cervecería ya fue infraccionada en Semana Santa por Inspección General cuando se encontraba desarrollando actividades comerciales sin exhibir el certificado de habilitación municipal, pero, según los denunciantes, no se vio ningún avance en la "regularización" del establecimiento.

"Siempre nombramos que publican los banners de los eventos. El Reba que tienen es sin espectáculos. Tenemos múltiples denuncias e iniciamos varios expedientes. Llevamos toda la información a Defensoría del Pueblo. Es una irregularidad atrás de otra. Con más de 100 personas, el Municipio ha dicho que no había ruidos molestos. Le hacen actas y no miran que la habilitación caducó", sentenció.

"¿Qué hacemos? Tenemos que ir a la Justicia? No pueden tener espectáculos. Es un lugar totalmente cerrado. Ellos hicieron tipo corralito en vereda, que no corresponde. Llegas a casa y no podes entrar porque están descargando. Lo que es seguridad también está nulo. Realizan eventos gastronómicos y prenden fuego adentro. Ponen el foodtruck ahí afuera, las personas comen en nuestras veredas. Ni hablar el tema de bromatología. Todo en el marco de la pandemia", concluyó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.

