El mensaje de Ricky Martin a quienes se niegan a vacunarse: "No seas tan egocentrista"

Ricky Martin dedicó un mensaje a quienes se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus. El artista puertorriqueño manifestó que se olviden de "los videos ridículos de conspiración" que se encuentran en Youtube e hizo hincapié en salir de la propia individualidad.

"Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad", comienza el texto que publicó a través de sus historias de Instagram.

En primer lugar, decidió compartir su propia experiencia, antes de dirigirse a aquellas personas que no quieren inmunizarse. Luego expresó: "No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA".

No es la primera vez que el artista se dedica a promover conciencia desde su arte y redes sociales. Lo hizo recientemente pidiendo por la situación que atraviesa Cuba y también manifestó su descargo ante el asesinato de Samuel, un joven español al que le quitaron la vida a golpes, un crimen de odio homosexual.

Para evitar que continúe la difusión de fake news, es importante que sepas que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación evita entre dos y tres millones de muertes cada año. Sí, vacunarse salva vidas y también es tu derecho.

Fuente: Filo.news