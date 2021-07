Caos vehicular en la ruta 226: una muy mala imagen para Mar del Plata en vacaciones

Tal como lo adelantó El Marplatense, militantes de la organización social "Vecinos Unidos" continúan con el corte en la ruta 226, en el ingreso a Mar del Plata, para reclamar al Estado nacional que se abran las incorporaciones al programa "Potenciar Trabajo", en tanto que la Municipalidad de General Pueyrredon presentó en las últimas horas una denuncia penal contra la agrupación que interrumpe la circulación en ese punto de la ciudad.

"Seguimos en la misma postura. Hasta que no haya respuestas favorables, ni un paso atrás vamos a hacer. Sólo pidieron que levantemos el acampe. La tomada de pelo ya la tuvimos. Hasta que las cosas no lleguen concretamente no vamos a levantar el corte", dijo Carlos Samite al móvil de El Marplatense a las pocas horas de tomar la medida.

"Estamos pidiendo que los 300 compañeros y compañeras sean incorporados al plan Potenciar. Hay muchos trabajadores que se ha quedado, desde que comenzó la pandemia, sin ocupación y necesitan sí o sí tener una actividad para llevar un plato de comida a sus hogares. Nos mantendremos por tiempo indeterminado sobre la ruta hasta que desde el Ministerio Desarrollo Social nos atiendan y garanticen una solución", señaló el referente de la organización.

Y en ese sentido, agregó: "Es increíble que hace seis meses hayamos entregado un petitorio y un listado de todos los compañeros y compañeras y no obtuvimos respuestas".

"Hay un pequeño grupo que se quedó toda la noche sobre la ruta a pesar del frío, pero esto no da para más. En vez de denunciarnos debería ocuparse por interceder ante el Estado nacional y provincial, para que los compañeros tengan un cupo", finalizó en relación a la actitud que el municipio que encabeza Guillermo Montenegro tomó ante la protesta.

Lo concreto es que, con la llegada del segundo fin de semana de las Vacaciones de invierno, el ingreso a Mar del Plata por la ruta 226 se convirtió en un verdadero caos. Para eludir el corte, diagramaron una mano doble sobre una de las vías de la ruta.

"Que fea imagen para la ciudad, llegar desde tan lejos y encontrarnos con esto", dijo una automovilista de la región que llegaba a la ciudad y veía demorado su acceso, dado que por el corte registrado a la altura de la rotonda.

Para los marplatenses que deben realizar trámites o por razones de trabajo, al sector hortícola, o para aquellos que residen, por ejemplo, en las Sierras de los Padres, "resulta algo caótico", detalló un vecino a El Marplatense.