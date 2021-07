Elena Valdéz: "Mi vocación es poder ayudar a las personas"

Elena Valdéz se recibió de maestra, pero desde chica empezó a desarrollar su pasión por los lápices y “las pinturitas”, como ella misma les dice a los acrílicos y los óleos. Desde ahí su verdadera vocación se fue dando con el paso de los años: artista plástica.

La obra de Elena tiene varias particularidades, ya que logra dibujos donde las vibraciones cromáticas resultan sanadoras. No usa lápiz, ni goma, ni hace bocetos. Dibuja casi sin levantar el lápiz, sólo lo hace cuando cambia de símbolo. Esto lleva el nombre de psicografías.

Devota de la Virgen del Valle de Catamarca, ha expuesto numerosas veces algunas con el aval de quién fue su maestro, el escritor y artista plástico Ernesto Sábato, quien la impulsó a también a escribir.

Fue el propio Víctor Sueiro, quien conmovido por su arte, escribió el prólogo de uno de sus libros, titulado Los Trazos del Alma. Desde Bella Vista -su portal de luz- se suma a la idea de dividir por letras +Chance

+ = Tu lado mas positivo / Mi fe. También ver el lado bueno en todo y en todos.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Mi vocación es poder ayudar a las personas y transmitir mis aprendizajes para que todos puedan estar un poco más cerca y en conexión con su espiritualidad.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / A seguir ayudando a más personas en el despertar al mundo espiritual y que cada uno pueda dar lo mejor teniendo claro la diversidad de dones que Dios nos ha dado para entregarlos al mundo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No realmente, me encanta mi vida y mi llamado a transmitir mis aprendizajes. He conocido a muchas personas que con su luz me han iluminado y viceversa, y por ello estoy agradecida.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A rendirse, a dejarse llevar por lo negativo.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / A través del arte.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Volvería a elegir el camino espiritual a través del arte con la canalización de las psicografías y los mensajes de sanación para seguir ayudando a las personas.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.