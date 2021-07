"Permitir el ingreso a lugares cerrados al vacunado con una sola dosis no corresponde"

Los locales gastronómicos de la provincia de Buenos Aires podrán ampliar su aforo en un 20%, que será destinado exclusivamente a personas vacunadas. Deberán cumplirse 21 días desde la inoculación, que es el proceso en el que se generan los anticuerpos.

Esta medida comenzará a regir a partir de este lunes, en todos los distritos en Fase 2, 3 y 4, por lo que tendrá impacto en Mar del Plata.

El Gobernador Axel Kicillof declaró en conferencia de prensa que se toma para "reconocer la mayor protección de quien está vacunado y un reconocimiento a los que se vacunaron".

En relación a ello y otras cuestiones relacionadas con la pandemia, el ex secretario de Salud de General Pueyrredon, Gustavo Blanco, manifestó que "siempre mezclo lo que atiendo en el consultorio con lo que se va palpando en la ciudad. Veo una meseta de casos afortunadamente, como así también en la complicaciones, la mortalidad y en las internaciones, lo cual es una noticia muy alentadora de cara a la posibilidad de recibir gente en estas vacaciones de invierno".

"Esto responde básicamente a la vacunación. Se avanza en Mar del Plata. Lo que hace que la gente, si bien puede contraer coronavirus, no lo exprese con complicaciones graves y no requiere internación", fundamentó en declaraciones al programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM88.3).

En relación a las personas que se niegan a vacunarse, Blanco detalló que "hay que informar que, desde el punto de vista científico, es la única herramienta hasta el momento que ha demostrado eficacia. Por el lado de cuidados, el uso de tapabocas y nariz y el distanciamiento social ha mostrado eficacia. La gente no debe dudar en inocularse, puesto que no hay reportes de complicaciones graves en millones de vacunados. Además, como se ve en países del primer mundo que la vacunación permite circular con mayor libertad".

Y agregó que "estamos a punto de recibir la circulación de la cepa Delta, entonces los cuidados hay que seguir teniéndolas, inclusive los que tienen las dos dosis. Deberíamos buscar vacunar lo antes posible a los menores, que es una población que trasmite mucho el virus".

Por último, el ex secretario de Salud se refirió a la ampliación de aforo en los locales gastronómicos con personas vacunadas e indicó que "cuando se tiene solo una dosis, si bien logra anticuerpos, no hay una certeza del 100% de que no tenga complicaciones. Entonces esa selección de permitir el ingreso a lugares cerrados al vacunado con una sola dosis no corresponde".

"Para ello, en los lugares donde se permita una mayor concurrencia, deberán actuar los inspectores", sentenció.

