Quiero ser modelo

Aprender a caminar, posar, desfilar, maquillarte, expresarse, ya no es lo único que una escuela de modelos transmite a sus alumnos/as.

Hoy las herramientas que puedan facilitarse para que cada uno/a encuentre y desarrolle su actitud para enfrentar no sólo una pasarela, sino la vida misma, es lo que hace la diferencia.

A lo largo de estos años muchos modelos han egresado y trascienden en pasarelas de alta costura o en su vida personal/ profesional, pero lo más importante es encontrarse con personas como nuestra entrevistada de hoy, que con su calidez y con su extensa trayectoria, educa y forma modelos con amor. Anabella Pagni, modelo, productora de moda y socia, junto a su hermana Roxana, de la Escuela de modelos Anabella Pagni.

Euge: ¿Qué formación se le da hoy a una futura modelo?

Ana: Hoy en las escuelas de modelos, en la nuestra por lo menos, la cual yo dirijo, estamos trabajando en una formación integral de lo que puede llegar a ser una futura modelo profesional. Se requieren algunos requisitos que son mínimos pero son importantes a la hora de decidir tomar esta profesión. El primero de los requisitos es tener voluntad de trabajo, de sacrificio, de practicar, de aprender, de estar atentos a cuando te llamen para determinado casting o determinado trabajo y estar siempre en condiciones; saber maquillarte, tener tu guardarropas adecuado, tus calzados. Eso es lo que nosotros estamos formando dentro de lo que es nuestra escuela de modelos, que aparte fue la primera que se fundó en Mar del Plata y yo fui la primera en dar clases en esta ciudad cuando intercalaba mi trabajo en Buenos Aires y acá. Así que fuimos las pioneras en esta formación de las futuras profesionales de la pasarela. Con el tiempo también necesitaron insertarse económicamente, porque sabemos que la carrera de una modelo es muy corta, entonces mientras trabajaban como modelos en nuestra ciudad, en donde hubo un caudal muy importante hace muchos años atrás de modelos marplatenses con muy buena trayectoria y en Mar del Plata se hacían muchos desfiles y había también mucho trabajo para las modelos, igual tuvieron que ponerse a estudiar, hacerse sus carreras universitarias o abrir sus propios emprendimientos, entonces trabajaban en las dos áreas.

Hoy la formación sigue siendo integral en nuestra escuela no solamente en lo que es el desfile o la publicidad sino que también aprender a maquillarse, a peinarse, tener una actitud ante un casting, tener las herramientas necesarias para que puedan aprender a decir que no también, no siempre hay que decir que si en todas las circunstancias, ser seguras y valorar la profesión.

Euge: ¿Cambiaron los estereotipos de las modelos?

Ana: Así como tenemos los cambios y las tendencias en la moda, también tenemos los cambios en los estereotipos de las modelos no son los mismos las modelos de los 60 de los 70 de los 80 de los 90 y las modelos actuales. Hay un cambio físico, un cambio de actitud corporal, hay mucho más entrenamiento en el cuerpo de las modelos entonces hay también un cambio de la actitud. Así como evolucionan o cambian las colecciones de acuerdo a las décadas también las modelos van cambiando. Hoy una modelo puede trabajar en pasarela todo el tiempo y ser una mannequin de Haute Couture importantísima y trabajar en esa área nada más y puede haber otra/o modelo que se destaque en publicidades, comerciales, actuaciones. Hay muchas posibilidades, el campo está muy abierto y las redes han abierto estos campos para que las/los modelos puedan trabajar en diferentes áreas. Antes una modelo tenía que tener determinadas cualidades y condiciones físicas, hoy todas las chicas y chicos que quieran abrazar esta profesión pueden acceder si saben encontrar bien cuál es su camino.

También cambiaron las inquietudes de las chicas y los chicos para acercarse a una escuela de modelo, nosotros cuando empezamos como escuela preparábamos solamente a las/los chicos que querían trabajar como modelo. Después de unos años nos dimos cuenta que muchas mujeres y varones querían sentirse cómodos con su imagen, saber vestirse, saber caminar, saber maquillarse por eso hoy la escuela como primer eslabón del aprendizaje lo que hace es capacitar a todos los alumnos que concurren en un área básica: que es un buen andar, una cuestión elegante del caminar, poder elegir su vestuario , estudian historia de la moda que es tan importante para entender la evolución cultural de la misma no solamente para una profesional sino también para cualquiera que quiera tener en un buen vestuario y saber elegir que es lo que nos beneficia y nos potencia y qué debemos disimular.

Euge: ¿Cómo funciona una escuela de modelos en la pandemia?

Ana: Bueno a partir del año 2020 , en marzo tuvimos que cerrar las escuelas por el tema del covid-19. Estaba muy complicado todo por supuesto en el país, en el mundo y nuestra ciudad no era una excepción pero gracias a la intervención del presidente de la cámara de la industria de la moda a la cual pertenecemos, Adrián Caballero, tuvimos una reunión con el intendente municipal Guillermo Montenegro, para ver de qué manera podríamos volver a trabajar en el área de educación. Hicimos un protocolo para que pudiera usarlo el resto de las escuelas y este protocolo sigue vigente .

Nosotros tenemos un espacio donde hace más de 40 años trabajamos. Hemos podido diseñar y preparar este espacio para esta contingencia de salud que está viviendo el mundo. Las clases son reducidas, hay muchísimas normas que seguimos, toma de temperatura, planilla de asistencia, cuando una alumna o alumno no va a clase lo llamamos por teléfono para ver si han tenido algún síntoma y de ahí se hace un alerta, hay un seguimiento mucho más estrecho y más cercano de los alumnos.

Euge: Los productores de moda, organizadores de desfiles, ¿de qué manera presentan hoy las colecciones?

Ana: Creo que se han trabajado en el área de lo que son los productores y los organizadores de desfiles muchas muchas herramientas nuevas que tienen que ver con las redes sociales. La presencialidad por supuesto hace un año y medio que está anulada y, hemos visto, en el 2020 que las colecciones en Europa se iban presentando con muy pocas modelos en lugares súper elegidos, en ambientes naturales, en desiertos, en fábricas pero era una producción de video, casi una producción de cine, que después esa misma producción con una colección muy acotada era la presentación de la colección de las diferentes firmas: Givenchy , Armani, Nina Ricci, etc. Todas estas marcas a nivel internacional hicieron así su presentación de colecciones pequeñas y en exteriores con la participación de muy pocas mannequins. Después se difundían por videos en las redes y así se fue haciendo en el 2020. Hoy en Europa estamos viendo que ya se están haciendo las presentaciones de colecciones presenciales, con poco público, pero presenciales. A Mar del Plata le va a costar mucho, no hay desfiles presenciales aunque hay mucho trabajo en las redes de presentaciones, de colecciones cortas , de colecciones low cost, de algunas cápsulas de diseñadores. Hoy el uso de las redes es una de las herramientas más importantes que hay y lo que tenemos más a mano para poder mostrar algo de lo que es la industria de la moda. Esperemos que dentro de poco podamos volver a lo presencial porque el olor de los desfiles, la presencia del público, la vibración y el trabajo en los camarines de las modelos realmente es maravilloso y es algo que se extraña.

Eugenia Raineri Vittino

Integrante de CIMMAR