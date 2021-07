Tal como se había anunciado, este martes por la mañana en el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, representantes de la empresa Torres de Manantiales presentaron el plan de reestructuración anunciado para la empresa, ante Uthgra y los delegados del establecimiento.

La secretaria general adjunta de UTHGRA, Nancy Todoroff, al respecto detalló que "se aclararon todas las situaciones, la empresa nos pasó el listado de las personas que ya habían arreglado con el retiro voluntario, que hasta el día de ayer eran 14, y tienen pensado que van hacer entre 20 y 23 trabajadores que están interesados, pero se habla individualmente con cada uno de los trabajadores y tienen una semana para pensarlo".

Asimismo, aclaró que "quedó claro y se presentó por escrito en el Ministerio de Trabajo que no se presiona a absolutamente a ningún trabajador a esto. El que elija no adherirse y seguir trabajando no va a tener ningún tipo de inconveniente, el tema es que ahora hay muchos trabajadores que están bajo este convenio de suspensión que cobran el 75% , pero esto no está pasando sólo en Manantiales, pasa en mucho de los hoteles de nuestra ciudad que toman este convenio de suspensión para sostener las fuentes de trabajo".

"Porque si no se está trabajando, es muy difícil poder sostener las fuentes. Así que estos trabajadores están cobrando el 75% de su salario, pero se habló por los trabajadores temporarios que van a seguir normalmente", agregó.

En función a los rumores y noticias que hablaban de un cierre definitivo, Todoroff fue determinante: "Torres de Manantiales no cierra de ninguna manera, tienen proyectos. Es más, están alquilando las torres y están funcionando. Esas torres tienen servicio de mucama, de lavadero, así que van a necesitar el personal. Es más, Las Nubes está funcionando y hay personal que arregló el retiro voluntario de Las Nubes. Entonces van a empezar a capacitar a los trabajadores que se quedan para poder ir trasladando a esos lugares que quedan libres".

Sobre la mencionadas versiones, la referente de UTHGRA en Mar del Plata, en diálogo con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3), argumentó que "Manantiales siempre fue una empresa seria que respondió, que nunca hemos tenido ningún conflicto al respecto. Pero nosotros estamos en año de elecciones, tenemos una lista opositora y ya ha pasado con el Sheraton, que salió en todos lados que cerraba, y hoy lo vemos que está abierto trabajando. Es parte de este juego político que cuando vos no tenés nada que ofrecer, es necesario tirar títulos".

"Esto la verdad que me enojó mucho, sobre todo en Manantiales porque son sus compañeros de trabajo. Y la verdad que llevar esa angustia innecesaria, cuando ya la pasan mal con toda esta situación que está pasando el sector hotelero, me parece totalmente innecesario", cerró la secretaria general del gremio.