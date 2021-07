Lauría, tras dejar el bloque de concejales de Montenegro: "No nos sentimos valorados"

Se definió este jueves la conformación de un nuevo bloque en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon integrado por Nicolás Lauría de Creciendo Juntos y Alejandro Carrancio de Crear, llamado "Crear Juntos".

Lo mismo sucederá en el Consejo Escolar donde Natalia Russo de Creciendo Juntos y Marcelo Veneziano de Crear conformarán un bloque en común. En tanto, todos sus integrantes impulsan la propuesta local de "Crear Mar del Plata" encabezada por el precandidato a concejal Fernando Navarra.

Junto a @alejandrocarrancio hemos conformado un nuevo bloque en el concejo deliberante llamado “Crear Juntos”.

Desde este nuevo bloque vamos a seguir haciendo foco en aquellos proyectos que fomenten el trabajo, la educación, siempre escuchando a los vecin@s de la ciudad. pic.twitter.com/TkkuIlxweg — Nicolas Lauria (@nicolauria) July 29, 2021

La presidencia recaerá en manos del ex basquetbolista, quien el pasado lunes presentó la renuncia en Vamos Juntos, el bloque afín al intendente Guillermo Montenegro.

"Algo se rompió. Esperábamos otra cosa. Hemos trabajado codo a codo para la gestión de Guillermo Montenegro, para que sea lo mejor posible, y no nos sentimos valorados. Desde mi lado, que no vengo de la política, me costó un poco asimilarlo. Montenegro también llegó por nosotros, es decir que fue un trabajo mancomunado. Entendemos que no se valoró de esa forma", explicó Lauría.

"No se trata de un cargo más. Al no llegar a un acuerdo, decidimos dejar los cargos. No ganamos nada, al revés. Nosotros pensamos en la ciudad, en los vecinos, en estar cerca. No va a haber ningún cambio en eso. Podremos dar otras cosas a los proyectos que vengan del Ejecutivo", indicó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3.

Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio trabajan juntos desde la campaña del año 2019, obteniendo el triunfo en primer lugar en las PASO, y luego en la elección general, siendo sus espacios parte fundamental del armado de Juntos por el Cambio.

En aquella elección ingresaron por la mencionada fuerza 5 concejales y 3 consejeros escolares, de los cuales la mitad pasan a formar parte del flamante bloque.

Durante este año y medio en el Concejo, ambos ediles fueron artífices de proyectos como la ordenanza de decks para locales gastronómicos o la Comisión para la Reactivación Económica.