"Manino" Iriart: "Es sano ampliar el Frente de Todos para debatir ideas"

Tal como adelantó El Marplatense, el Frente de Todos oficializó las listas de concejales en la provincia de Buenos Aires en donde se destaca la aparición de una sola lista para General Pueyrredon. Con esto, se desvanecieron las ilusiones de Rodolfo "Manino" Iriart de ir a la PASO frente a la boleta de La Cámpora que tiene como primera precandidata a edil a Virginia Sívori y que cuenta con el respaldo de Fernanda Raverta, titular de Anses.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, Iriart sostuvo "todavía tenemos posibilidades porque hay un recurso de reconsideración que vamos a prestar porque queremos participar, estar, representar y salir de la zona de confort. La lista que yo represento tiene diferentes sectores y creemos que tenemos que tener la posibilidad, creemos que es sano. Sería una debilidad no hacerlo. No hay que cometer errores del pasado".

"Queremos apertura dentro del Frente de Todos, por eso, este recurso que vamos a presentar es para ver si podemos. Siempre, lo más valioso de este espacio fue su capacidad de representar la diversidad. Si esta lista no está, indudablemente hay sectores que no están representados", añadió.

Agradezco lo que construimos con la lista Unidad para la Victoria Marplatense. La hemos presentado con todos los requisitos y triplicado la cantidad de avales exigidos. Pediremos a la Junta Electoral un recurso de reconsideración para poder participar. Es sano ampliar el FdTodos. pic.twitter.com/1uJQzjPMCs — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) July 30, 2021

A su vez, el exdiputado provincial afirmó que "nosotros triplicamos la cantidad de avales presentados y sabemos que puede haber habido alguna confusión, como la que hubo con mi apellido. Creo en la buena voluntad. Estoy con muchas planillas trabajo porque llega la vacuna moderna a Mar del Plata en los próximos días y las transportamos con el Correo Argentino".

Y destacó: "Nos solicitaron 200 avales y hemos presentado casi 600 porque sabemos que puede haber faltantes o alguna observación. Y esperemos que se pueda rever, en otros lugares ha sucedido lo mismo, y que podamos participar para cambiar la realidad. Ninguno de los que está en la lista necesita un cargo y la mayoría nunca participó de otra lista. La intención es debatir ideas".

Desde el @FrenteDeTodos siempre buscamos convocar a todos los sectores comprometidos con un proyecto de país más justo e igualitario. Fue esta unidad la que en 2019 nos permitió volver a gobernar la Argentina. pic.twitter.com/k7uQ24p00a — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) July 29, 2021

"Acá no sobra nadie, como dijo el Presidente. Todos hacemos falta, pero nos tienen que dar la posibilidad de debatir. La gente común no quiere que estén los dirigentes peleándose. Hay que tener más representación y después es la gente la que elige. No deberíamos ser excluidos", sentenció "Manino" Iriart.

La posible "proscripción" la lista de Iriart provocó un fuerte enojo de distintos sectores del PJ marplatense. "Rechazamos la sangría. Así funciona la dictadura de la Pyme de Pablo Obeid y Fernanda Raverta, con el peronismo amañado. Son un grupo sectario. Si no hay peronismo, hay voto castigo. No hay que dejarse engañar dos veces, porque que ya vimos para donde renguean", lanzó el dirigente peronista, Alejandro Balsano, en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.