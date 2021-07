Millones de dólares y cientos de damnificados en las estafas del broker marplatense

Tal como anticipó El Marplatense, crece el escándalo por las estafas del broker marplatense Juan Pablo Durany y se estima que el monto involucrado asciende a millones de dólares. Por el momento hay 120 víctimas asesoradas, pero se estima que la cantidad sería mucho mayor.

Se inició una denuncia penal en Mar del Plata y, para acelerar el proceso, en San Isidro, dos localidades que serían claves para la realización de las estafas. A la vez, no se descarta que podría tratarse de una asociación ilícita.

La abogada Cecilia Carolina Tejada fue quien inició el proceso judicial y explicó el caso en CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3): "He presentado denuncia en Mar del Plata el viernes pasado, estamos en medio de la feria judicial y la competencia es difícil de determinar en este caso. Hay empresas radicadas en Mar del Plata y otras en Tigre. Ante la demora de la Justicia, la iniciamos también en San Isidro".

Quién es Juan Pablo Durany

Tejada explicó que Durany es un trader que ya venía operando desde hace tiempo. A mediados de 2019, comenzó a tomar mucho volumen de ahorristas. Es reconocido en el ambiente de los E-Sports, ya que era el principal sponsor de un club que llevaba su nombre.

"Hace unas dos o tres semanas el sistema de estafas empezó a caer. Tenemos la creencia que no es solamente él, si no que hay una organización atrás. Calculamos mil millones de dólares de estafas, si no es un poco más", aseveró la letrada.

El denunciado es marplatense y tiene domicilio en la ciudad, al igual que algunas sociedades que ha constituido. Según su red Linkedin, estudió abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es el CEO y fundador de la firma "Trading Capital" y Director General Ejecutivo de "Durany Valores", empresa dedicada al Asesoramiento Financiero en Mercados Bursátiles.

"Esta persona supuestamente habría tenido un accidente y desde ahí se perdió contacto, aunque ya se veían cosas raras. El sistema explotó la semana pasada, en medio de la feria judicial", puntualizó Tejada, quien añadió: "Los delitos son estafa, defraudación, simulación, y para mi hay una asociación ilícita, pero obviamente esto llevará mucha investigación".

Estafas millonarias con damnificados en todo el país

"Es un número monstruoso", consideró Tejada, sobre los mil millones de dólares que se estima a los que asciende la estafa. Además, "hay muchas familias damnificadas, una historia peor que la otra".

"No puedo lograr el pedido de detención porque no estamos en tiempo hábil judicial. No es un delito que lo cometió viéndolo, se tiene que probar y va a llevar un tiempo, pero quiero lograr la orden de detención. Estoy juntando información desde migraciones porque al parecer él ya se habría fugado junto con otra persona", detalló sobre la causa.

Actualmente, hay asesoradas 120 víctimas de Capital Federal, Zona Norte, Mar del Plata, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, entre otros. "Hay publicaciones que dan data de 1500 damnificados, pero he asesorado a 120 y ellos siempre me dicen que tienen un familiar o allegado en la misma situación", apuntó la abogada.

Para sumar "fuerza" a la denuncia, la letrada pidió que los damnificados presenten documentación ante la Justicia o se contacten con ella a través del correo cctejada@estudiojuridicotejada.com.ar.