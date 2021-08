Durany Esports, el equipo en el que invertía el estafador marplatense

Juan Pablo Durany, el broker marplatense denunciado por múltiples estafas, era el principal inversionista del equipo de deportes electrónicos "Durany Esports". Tras las denuncias, el team fue desmantelado. Staff y jugadores quedaron a la deriva.

Según la publicación de "ReckArg", fundador del equipo, todos desconocían las maniobras detrás del inversionista. Detalló también que las complicaciones con los pagos de los gastos del equipo comenzaron "tras un accidente automovilístico" que tuvo Durany.

"Aparentemente él lo que hacía era la 'Estafa de Ponzi' y hay involucrada más de 1500 personas y hasta el día de hoy ni yo ni su propia familia sabíamos esto, pensamos siempre que lo hacía mediante el trading en la bolsa de valores o criptomonedas… pero no", detalló Reck en sus redes sociales al brindar una respuesta sobre la situación en la que quedó el team.

En el mismo comunicado, Reck se disculpó con todos los damnificados por la desaparición del principal inversor del equipo. "No sé cómo actuar ni cómo pedirles disculpas y lamentablemente soy la cara de todo esto, pero espero puedan entender que yo soy una víctima más de todo esto qué pasó", agregó.

Durany Rising competía en la Liga de Videojuegos Profesional. Desde el organismo emitieron un comunicado en el que detallaron que "debido a los acontecimientos de público conocimiento, Durany Esports no continuará

participando en la Unity League de CS:GO".

"Debido a la situación particular, con el fin de defender la deportividad y el trabajo realizado, desde LVP estamos analizando junto con los jugadores y staff las posibles alternativas para darles continuidad en la Liga. Es por ello que durante la próxima semana se evaluará la posibilidad de continuar participando en la Liga por medio de una nueva organización, la cual deberá ser aprobada por la LVP", añadieron desde la organización.

El equipo había tenido buenos resultados en Counter Strike, ya que llegaron a la final de la BLAST Premier Spring Showdown de la FiReLEAGUE.

Durany fue denunciado por estafas millonarias y hay damnificados en todo el país. "Hace unas dos o tres semanas el sistema de estafas empezó a caer. Tenemos la creencia que no es solamente él, si no que hay una organización atrás. Calculamos mil millones de dólares de estafas, si no es un poco más", aseveró la abogada que inició la demanda, Cecilia Carolina Tejada.