La moda no se detiene

Nuestra entrevistada de hoy es una profesional del mundo de la moda. Ha pisado las pasarelas, ha realizado spots, campañas publicitarias, ha sido portada de revistas, trabajado en teatros y conductora de radio y televisión.

Empezó su carrera siendo muy jovencita y, desde hace algún tiempo decidió crear su propia agencia, y aunque no abandonó la carrera para dedicarse a la "enseñanza del mundo de la moda” nos cuenta cómo es la visión de esta industria tras los ojos de una nueva mirada de las pasarelas. Ella es LOLA HUNKELER

Euge- ¿Qué te motivó y qué expectativas tenías cuando entraste en el mundo del modelaje?

Lola- Mi motivación fue el apoyo de mi familia, que siempre me apuntaló para seguir mis sueños y como tenía las condiciones eso me motivaba, desde muy pequeña caminaba con tacos y desfilaba sin saber qué era eso, así que a los 15 años me zambullí sin dudarlo

Nunca fui de hacerme muchas expectativas pero la verdad, pensaba que las cosas eran más simples, o que era más “fácil” y luego me di cuenta que había que trabajar duro y que no todo dependía de las condiciones .Es importante contar con alguien que nos maneje la carrera al principio y tener quien te guie .Un buen manager, y no fue mi caso .Casi siempre me abrí camino sola. Tuve muchos NO pero seguí adelante para convertirlos en SÍ.

Euge- ¿Cuáles expectativas se cumplieron y cuáles no?

Lola- La verdad no sabría decirte si se cumplieron expectativas, sólo trabajé duro por lograr mis sueños y la mayoría se cumplieron aunque no hayan sido como yo quería o en la medida que lo soñé o lo imaginaba.

Por ejemplo participar en tiras para Polka (estudié actuación muchos años) me vine desde Uruguay porque quería ser actriz .Trabajar para un gran diseñador de moda como es Roberto Piazza, y ganar un Martin Fierro (ese fue uno de mis grandes sueños) ser reconocida por mi trabajo, en ese caso como conductora .Siempre me preparé para los medios y fui estudiando en la medida que pude. Vengo de una familia muy humilde y la verdad mi trabajo me dio la oportunidad de ayudar en mi casa y pagarme todos mis estudios.

Euge- Desde hace un tiempo a esta parte hay una resignificación de las escuelas de modelos. ¿En qué han cambiado?

Lola- Hoy la modelo ya no es 90-60-90 hoy vemos que los fenómenos sociales van cambiando. Hay menos exigencia respecto a lo físico, tanto en altura como medidas. Hoy se abrió un abanico y se dio espacio a la diversidad. Hay que adaptarse .A mí me encanta porque esto da mayores posibilidades a otras chicas y chicos, aun sin límite de edad .La moda es para todos.

Euge- ¿Cómo readaptaron los cursos en este tiempo de pandemia?

Lola- Junto a mi socia Claudia Carrera comenzamos con cursos online a través de videos explicativos y pdf por grupos cerrados en face , hoy nos ampliamos y armamos una plataforma más profesional con un campus donde las chicas tienen pruebas , videos , pdf , tarjetas de beneficios para usar en comercios adheridos y tenemos alumnas de diferentes partes del país . Hoy LHMODELOS ES HC FASHION SCHOOL

Euge- Definime hoy ser " un/ una modelo"

Lola- Creo que hoy más que nunca se busca a la PERSONA “modelo” para ser imitada por sus cualidades y que pueda transmitir valores .Ya quedó un poco atrás la simple “modelo percha “

Hoy se busca a la MODELO PERSONA QUE INSPIRE

Eugenia Raineri Vittino

Integrante de Cimmar

Instagram: @eugerainerivittino