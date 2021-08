Leo Poletto y el objetivo de "potenciar y apoyar a los jóvenes artistas"

Leo Poletto es un músico y productor musical de la ciudad de Mar del Plata.

Como músico se encuentra en actividad desde 1990, tocando en varias bandas de temas propios, las más reconocidas: Cabrío y Corderos (la cual sigue activa), con la que firmaron para los sellos Sony Music y Proyecto Under.

Tocaron junto a Catupecu Machu, Mad, Los Siete Delfines, Cabezones, Santos Inocentes, Ratones Paranoicos, Litto Nebbia, León Gieco, Fabiana Cantilo, Caballeros de la Quema, Gazpacho, La Mancha de Rolando, entre otras.

Es cantante y guitarrista, también compositor en las bandas donde participa y para otros artistas, hace música para teatro, jingles para Radio y Tv.

Como técnico de grabación lleva grabados más de 300 discos, además de singles y EPs, aproximadamente 100 de estos también con su producción musical. Es representante zonal de AATIA (Asociación Argentina de Técnicos e ingenieros de Audio) que nuclea a quienes trabajan en estudios de grabación.

En este momento se encuentra grabando la pre producción de lo que será el nuevo disco de su banda Corderos, el cual se editará en 2021. En medio de su inspiración musical accede a la idea de dividir por letras +Chance.

+ = Tu lado más positivo / Entender desde muy chico que lo mío era la música, evite atormentar a los que me rodeaban haciendo actividades que no me gustaban, además de brindar lo mejor que podía hacer. Además soy un luchador, lo que me propongo lo llevo a cabo con esfuerzo, dedicación, estudio y respeto por todos los involucrados.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / A los 12 años, estando aun en la primaria, iba a las disquerías del centro a comprarme cassettes de Genesis, Yes, Serú Giran… Con eso te digo todo!

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / En lo personal hacia la constante comprensión de lo nuevo. Hacia la inminente aceptación de la diversidad. Y desde mi rol como músico y productor, potenciar y apoyar a los jóvenes artistas.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, en ese sentido sigo un rumbo, un sueño. Y cada día trato de sorprenderme con lo que cada proyecto me trae.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A la violencia, a la venganza, a los proyectos que no me suman artísticamente.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / A través del arte, una canción, una película, a través de la emoción que provoca una buena charla, contemplar un cuadro, en silencio…

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No espero volver, pero si insisten, jajaja! Me gustaría ser un viajero… Que toca y canta en cada ciudad que visita!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.