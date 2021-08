Las vacaciones de Gastón Dalmau con su pareja y familia, tras consagrarse en Masterchef Celebrity

“Y el campeón de la segunda edición de Masterchef Celebrity es... Gastón Dalmau”, anunció hace un mes y medio el jurado del reality integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. “Ahora vuelvo a Los Ángeles con mi perro y mi pareja, José; ellos son mi familia”, dijo el ex Casi Ángeles a Teleshow tras consagrarse campeón. Pero, antes de regresar a su casa, hizo una parada técnica por Coronel Suárez, de donde es oriundo, para visitar a sus padres, hermanos y sobrinos y ahora, la familia completa está disfrutando de unos días de descanso en Chicago.

Hace unos días Gastón regresó a Estados Unidos, pero lo hizo con sus padres Silvia y Pedro, su hermano, su cuñada y sus sobrinas Sol, Clara y Pilar. Allí la familia se habría encontrado con José Navarro, el joven español pareja del actor quien como él reside desde hace años en Los Ángeles.

Fue Silvia la encargada de compartir en sus redes sociales fotos de los días de vacaciones. “Familia”, escribió en un posteo donde se la ve en Chicago posando abrazada a una de sus nietas mientras su marido abraza a la mayor, a su lado está el actor. La postal la completan su otro hijo y nieta, su nuera y su yerno. Gastón fue uno de los primeros en comentar, y puso tres corazones.

En otro momento la mujer que se dedica a la pintura puso una foto de ella con su marido y sus dos nietas mayores: “Felices con ellas”. “Clari con Roger paseando por Chicago”, escribió en otro posteo, junto con una imagen de una de las nenas de espaldas paseando al jack russell terrier que adoptaron Gastón y José en California y bajo los comentarios Silvia agregó: “Todos felices”.

“Alto jopo paseando por Chicago”, posteó el cocinero amateur en su cuenta de Instagram riéndose de su peinado y en sus historias sumó una imagen de él y otra suya bailando con sus sobrinas mientras sostiene a su perrito a upa.

Aunque no subió ninguna postal familiar ni con Gastón, José puso en sus historias una foto con el perro de la pareja que está geolocalizada y cuya ubicación es justamente “Chicago, Illinois”.

A pesar de estar hace años juntos, el actor y el productor no comparten fotos juntos en sus redes y la imagen que mostró Silvia en la que está toda la familia y las caras son casi indistinguibles sería una de las únicas que se hizo pública.

José es español y desde hace años, al igual que su pareja, reside en California. En sus redes se define como alguien a quien “le encantan las historias poderosas y las excelentes comidas”, pasión que seguro comparte con el actor oriundo de Coronel Suárez y más ahora, después de todo lo aprendido de la mano de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

A su vez trabaja en la parte de medios digitales de la famosa productora de cine Imax. Además, asegura que es alguien que toma “demasiadas fotos de perros” y arroba a su jack russell terrier a quien en las redes define: “Un neoyorquino que vive en Los Ángeles y soy como un motor turbo a reacción en un Mini Cooper”.

Tras consagrarse campeón en el programa de Telefe, Gastón dijo: “Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí: me vieron enojarme, reír, llorar. Me descubrieron. Acá no actué, no hice un personaje. El premio es llevarme el amor de la gente. En las redes hay mucho odio, pero yo siento que hay poco hacia mí”.

Fuente: Infobae.