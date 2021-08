Avanza proyecto de habilitación de destilerías: será tratado en la próxima sesión del HCD

Por Marcelo Marcel

El proyecto de Ordenanza para la habilitación de Destilerías en General Pueyreredon avanzó en la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante y, ya con todos los giros, será tratado en la próxima sesión del cuerpo.

Este lunes, en el marco de la comisión de Legislación, fue unánime el respaldo a la iniciativa presentada por la cual durante algunas semanas estuvo trabada en el HCD y por la cual algunos emprendedores de las bebidas espirituosas tuvieron su presencia, vía zoom, en las comisiones que trataron el tema.

"Este es un ejemplo de cómo trabajando en conjunto se pueden lograr cosas para generar más empleo en Mar del Plata", dijo el concejal Ariel Ciano, al tomar la palabra. "Trabajamos con el sector involucrado. Desde un primer momento dijimos que tenemos que destacar el trabajo de Sol de la Torre y de Virginia Sívori con representantes del sector. Se genera empleo de calidad con emprendedores de la ciudad, por lo que estaremos acompañando en la sesión este Expediente", agregó el concejal.

➡️ Junto a @SoldelaTorrePG compartimos un encuentro con productores de destilados artesanales. ➡️ Nos contaron sobre su trabajo, el crecimiento y la proyección de una actividad que integra lo económico, lo social y lo ambiental. [1/2] pic.twitter.com/OlOlTiv0WI — Vir Sívori (@Vir_Sivori) August 7, 2021

“Nace una nueva industria en Mar del Plata. Ahora van a estar registrados los destiladores caseros y los artesanales: las empresas ya se pueden radicar en la ciudad. Esto genera empleo de calidad”, celebró el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Fernando Muro, en el marco del ingreso del proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante.

“Antes este sector tenía prohibido trabajar en General Pueyrredon y ahora, gracias a la gestión del Municipio, sí puede”, agregó el funcionario, en su momento, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata.

"Me parece una iniciativa excelente. En mi caso cuando quise abrir una destilería en Mar del Plata, teniendo en cuneta que soy marplatense, no existía la posibilidad de habilitarla. Al no existir el rubro o la normativa, me la querían habilitar como una fábrica de cerveza que no tiene absolutamente nada que ver, ya que los procesos son diferentes y eso además me impedía habilitar a su vez el producto para venderlo a nivel nacional", manifestó Matías Iriarte, uno de los propietarios de La Restinga Gin Artesanal, en diálogo con el programa por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Producción artesanal, mano de obra marplatense

Darío Savelli, fundador de Botánicos GIN, sostuvo que “pudimos abordar temáticas que van a permitir la consolidación de nuestro sector productivo, que si bien ya tiene algunos años en la región, hoy está cobrando un gran impulso. Que el municipio nos acompañe para facilitar la radicación de esta industria y que podamos establecer una agenda de trabajo conjunta, es muy valioso para todos los productores” pidió en diálogo con este medio.