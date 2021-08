Guido Süller sufrió un accidente mientras hacía culopatín en Ushuaia

"Nunca había jugado al culipatín y bueno... había una red porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro, la red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás", dijo en diálogo con el medio.

Para recuperarse, el arquitecto permanecerá unos días más en la ciudad fueguina y ya postergó su regreso a Buenos Aires. Ayer fue a una clínica a hacerse estudios: "Quiero que me hagan una radiografía, estoy tomando analgésicos y me duele el cuerpo, me golpeé pero me asusta lo del cuello y me gustaría saber cómo está la cervical y la columna", aseguró.

Fuente: Filo.news