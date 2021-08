"Pichu" Straneo: "Disfrutar la vida lo más que pueda con cosas que son mínimas"

Pichu Straneo, reconocido comediante, actor, humorista, imitador y músico nació en Montevideo, Uruguay en noviembre de 1963

Debutó en la televisión uruguaya en 1990, haciendo una participación en el programa El Show del Mediodía. Fue el Capitán Amianto en Canal 4 de Montevideo, donde también trabajaban Álvaro Navia y Sebastián Almada.

Con estos amigos y actores, se sumó a VideoMatch donde desarrollo una extensa trayectoria. Luego tuvo varias participaciones en otros programas de Tv, en teatro y en algún momento se sumó a la radio.

A propósito de TV no descartó que el programa Sin Codificar vuelva a salir al aire, asegurando que está muy cerca de un posible reencuentro de todos los integrantes del programa. En medio de planificaciones, proyectos y grabaciones, se suma a la idea de dividir por letras su +Chance

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo es el carácter. Siempre ando arriba tratando de brindar felicidad y de vivir esta vida que es corta, sin hacerse mala sangre por boludeces. Buscar el humor y ser feliz con lo poquito que se pueda.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Se me despertó cuando era muy pequeño, pero me di cuenta en el secundario porque empecé a hacer sketchs cómicos y otras cosas. Y vi que podía venir por ahí la veta.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / A tratar de disfrutar la vida lo más que pueda con cosas que son mínimas y donde está la felicidad. Estar en familia, tomar un buen vino, disfrutar de un asado con amigos, un fulbito y ese tipo de cosas. Entendí que hay que disfrutar lo más posible porque nunca sabes lo que puede pasar.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, no. Nunca pensé en comenzar una nueva vida, siempre quise hacer esto, así que estoy feliz. Soy feliz con esto y tengo una familia hermosa y de verdad: nunca pensé en comenzar una nueva vida.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a la droga. Nunca. Respeto a cada uno. Pero no. Jamás tomé, sé que a la larga te hace mal.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Conecto con mi lado espiritual haciendo yoga desde hace 6 años. Eso me ayudó mucho a bajar los decibeles, a conocer mis tiempos, a meterme más para adentro conmigo mismo y a escuchar mi cuerpo también. El yoga me ha hecho muy bien.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Si espero volver en otra vida siendo un jugador desequilibrante, jugar en la selección y ser goleador, jaja!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.